Su Sky Cinema Uno va in onda Anemone, film drammatico e psicologico del 2025 diretto da Ronan Day-Lewis. Il film segna il ritorno sul grande schermo di Daniel Day-Lewis, che non recitava dal 2017, e nasce da una sceneggiatura scritta insieme al figlio regista.

La storia ruota attorno a Ray Stoker, ex militare che vive isolato in una capanna nel bosco. Dopo molti anni di silenzio, il fratello Jem lo raggiunge per convincerlo a tornare dalla famiglia e a incontrare Brian, il figlio che Ray ha abbandonato prima ancora che nascesse.

Regia, produzione e protagonisti del film Anemone

Anemone è il primo lungometraggio diretto da Ronan Day-Lewis, figlio di Daniel Day-Lewis e della regista Rebecca Miller. Il copione è stato scritto proprio da Ronan insieme al padre, che interpreta il protagonista Ray Stoker.

Il film è un dramma familiare cupo, ambientato alla fine degli anni Novanta, che affronta temi come il trauma, la violenza, la vergogna, l’eredità dei padri e la difficoltà di chiedere perdono.

Daniel Day-Lewis interpreta Ray, ex soldato segnato dagli anni trascorsi in Irlanda del Nord durante i Troubles. Da oltre vent’anni ha scelto di vivere lontano da tutti, in una capanna immersa nella natura, coltivando fiori e cercando di non affrontare il proprio passato.

Sean Bean interpreta invece Jem Stoker, fratello di Ray. Jem è sposato con Nessa, la donna che in passato aveva una relazione con Ray, e ha cresciuto Brian come se fosse suo figlio.

Samantha Morton è Nessa, madre di Brian e figura decisiva nella storia. È lei a chiedere che Ray torni a casa, perché il ragazzo sta attraversando un momento molto difficile e rischia di ripetere gli stessi errori del padre biologico.

Il giovane Brian è interpretato da Samuel Bottomley. Dopo essere entrato nell’esercito, viene allontanato per un grave episodio di violenza. Il ragazzo è pieno di rabbia e non riesce a perdonare Ray per averlo lasciato senza spiegazioni.

Dove è stato girato?

Anemone è stato girato nel Regno Unito, soprattutto tra l’Inghilterra del Nord e il Galles.

Le riprese sono iniziate a Manchester nell’ottobre 2024. Alcune scene sono state realizzate anche a Handbridge, quartiere di Chester, mentre gran parte delle sequenze più suggestive è stata girata nei paesaggi naturali del Galles.

Il bosco, la capanna di Ray, i corsi d’acqua e i cieli tempestosi sono elementi fondamentali del film. La natura riflette lo stato d’animo del protagonista: è affascinante e selvaggia, ma anche ostile, isolata e difficile da attraversare.

Trama del film Anemone

La trama di Anemone segue Ray Stoker, ex militare che da anni vive completamente isolato dal mondo. La sua casa è una capanna nel bosco, lontana dalla famiglia e da ogni legame con la vita che aveva prima.

Un giorno il fratello Jem decide di raggiungerlo. Jem porta con sé una lettera di Nessa, ex compagna di Ray e oggi sua moglie. La donna chiede a Ray di tornare, perché suo figlio Brian ha bisogno di lui.

Brian è infatti in grave difficoltà. Dopo essersi arruolato nell’esercito, ha aggredito violentemente un collega ed è stato mandato a casa. Il ragazzo è arrabbiato, confuso e non riesce a capire perché il padre biologico abbia scelto di sparire dalla sua vita.

Jem cerca di convincere Ray ad affrontare ciò da cui fugge da decenni. All’inizio Ray rifiuta ogni dialogo e continua a vivere come se il passato non potesse più raggiungerlo.

Poco alla volta, però, emergono le ragioni del suo isolamento. Ray porta dentro di sé un trauma legato al servizio militare in Irlanda del Nord. Un episodio terribile, vissuto durante un’operazione dell’esercito, ha distrutto la sua percezione di sé e lo ha convinto di non meritare più una famiglia.

Tra lunghi silenzi, ricordi, confessioni e scontri, Ray e Jem iniziano a confrontarsi con ciò che è rimasto irrisolto tra loro.

Spoiler finale

Nel finale di Anemone, Ray racconta finalmente a Jem il trauma che lo ha spinto a lasciare Nessa e a non conoscere mai Brian.

Durante una missione in Irlanda del Nord, Ray e la sua unità avevano ricevuto informazioni su un fabbricante di bombe. Quando arrivano sul posto, un’esplosione distrugge l’edificio e ferisce gravemente un adolescente presente nella casa.

Il ragazzo è ancora vivo, ma in condizioni disperate. Chiede aiuto e implora Ray di porre fine alle sue sofferenze. Ray prende una decisione che lo perseguiterà per tutta la vita: gli spara.

L’episodio porta a un’inchiesta interna e Ray viene segnato dall’accusa di essere un criminale di guerra. Anche se la situazione era molto più complessa di come appariva, lui non riesce più a liberarsi dal senso di colpa.

Dopo una violenta tempesta, Ray e Jem arrivano allo scontro fisico. Il confronto, però, non li allontana definitivamente. Jem riesce a riportare Ray verso casa e, per la prima volta dopo anni, il fratello accetta di affrontare Nessa e Brian.

Il film si chiude con Ray che arriva davanti alla casa della famiglia. Vede Nessa e Brian, poi si avvicina alla porta. Non viene mostrata una riconciliazione completa, ma il finale lascia intendere che Ray abbia finalmente deciso di non fuggire più.

Cast completo del film Anemone

Daniel Day-Lewis : Ray Stoker

: Ray Stoker Sean Bean : Jem Stoker

: Jem Stoker Samantha Morton : Nessa Stoker

: Nessa Stoker Samuel Bottomley : Brian Stoker

: Brian Stoker Safia Oakley-Green: Hattie

Dove vedere Anemone

Anemone va in onda su Sky Cinema Uno e sarà disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW secondo le modalità previste dalla piattaforma.

Il film è consigliato a chi cerca un dramma intenso, centrato sui rapporti familiari e sulle ferite lasciate dalla guerra. Non è un film d’azione tradizionale: è una storia lenta, cupa e molto emotiva, costruita soprattutto sulle interpretazioni di Daniel Day-Lewis e Sean Bean.