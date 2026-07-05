Domenica 5 luglio è possibile vedere, su Rete 4, gli episodi dal titolo Una fan accanita e Il miglior amico dell’uomo di Delitti ai Caraibi 4. La serie tv poliziesca prende il via alle ore 21:25 circa.

Delitti ai Caraibi 4 Una fan accanita, dove è girata e gli ascolti

Quelli in onda oggi sono il quinto e sesto episodio di Delitti ai Caraibi 4. In totale, la quarta stagione è composta da otto appuntamenti dalla durata di circa un’ora ciascuno. Salvo improvvise modifiche nella programmazione tv, domenica 12 luglio è possibile vedere il finale di stagione.

La produzione seriale è ideata da Éric Eider, Ivan Piettre e Thierry Sorel. Le società che hanno realizzato la serie sono Fédération Entertainment e France Télévisions. Le riprese si sono svolte nel suggestivo territorio delle Antille Francesi.

Per quanto riguarda gli ascolti, il titolo continua a faticare nella collocazione del prime time della domenica. Le puntate del 21 e 28 giugno, infatti, hanno ottenuto una media pari al 3,3% di share.

Delitti ai Caraibi 4 Una fan accanita, la trama

Nel corso della puntata dal titolo Una fan accanita, Melissa e Gaelle devono risolvere il caso di omicidio di una giovane donna. La vittima si chiamava Alicia Fontanelle e poco prima della sua uccisione aveva accusato pubblicamente il celebre conduttore radiofonico Karl Valera di aver abusato di lei.

Inevitabilmente, le indagini delle due protagoniste si concentrano subito sullo speaker radiofonico, che è il principale sospettato per l’assassinio. Lui, però, ha un alibi che sembra scagionarlo completamente: quando è avvenuta l’aggressione mortale, infatti, era in compagnia di Jeanne, una fan accanita che sembra aver sviluppato quasi un’ossessione verso la celebrità.

Il miglior amico dell’uomo, la trama

La serata con Delitti ai Caraibi 4 procede con l’appuntamento dal titolo Il miglior amico dell’uomo. In tale episodio, Melissa e Gaelle devono cercare di risolvere un intricato omicidio. La vittima è un uomo, il cui corpo privo di vita, però, scompare nel nulla. Senza il cadavere a disposizione, il lavoro delle investigatrici è decisamente molto complesso.

Delitti ai Caraibi 4 Una fan accanita, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Delitti ai Caraibi 4, visibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione gratuita Mediaset Infinity.