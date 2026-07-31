Anatomia di una caduta (titolo originale Anatomie d’une chute) è il film drammatico giudiziario del 2023 diretto da Justine Triet, in onda su Cielo. Vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes 2023 e dell’Oscar 2024 per la Migliore sceneggiatura originale, il film racconta un avvincente caso giudiziario in cui la ricerca della verità si intreccia con le fragilità di una coppia e i limiti della giustizia.

Attraverso un processo ricco di colpi di scena, la pellicola affronta temi come il matrimonio, la genitorialità, il successo professionale e la difficoltà di distinguere la verità dalle interpretazioni.

Regia, produzione e protagonisti del film Anatomia di una caduta

La regia è firmata da Justine Triet, che ha scritto la sceneggiatura insieme ad Arthur Harari.

La protagonista è Sandra Hüller, che interpreta Sandra Voyter, una scrittrice tedesca trasferitasi sulle Alpi francesi con il marito e il figlio.

Accanto a lei troviamo Swann Arlaud nel ruolo dell’avvocato Vincent Renzi, Milo Machado Graner (Daniel), Samuel Theis (Samuel Maleski) e Antoine Reinartz (L’Avvocato generale).

Dove è stato girato?

Le riprese di Anatomia di una caduta si sono svolte principalmente nella regione francese dell’Alvernia-Rodano-Alpi.

Gran parte del film è ambientata in uno chalet isolato immerso nella neve, mentre le scene del processo sono state realizzate in autentici edifici giudiziari francesi, contribuendo a rendere ancora più realistico il racconto.

Trama del film Anatomia di una caduta

La scrittrice Sandra Voyter vive insieme al marito Samuel e al figlio ipovedente Daniel in uno chalet sulle montagne francesi.

Un giorno Daniel, tornando da una passeggiata, trova il padre morto ai piedi della casa.

L’uomo è precipitato dal piano superiore, ma le circostanze del decesso appaiono fin da subito poco chiare.

L’inchiesta esclude rapidamente la possibilità di un semplice incidente e Sandra viene accusata dell’omicidio del marito.

Durante il processo vengono ricostruiti gli ultimi mesi della loro relazione, tra tensioni economiche, rivalità professionali e profonde incomprensioni.

Ogni testimonianza aggiunge un nuovo tassello alla vicenda, mentre il piccolo Daniel diventa il testimone più importante per il destino della madre.

Spoiler finale

Nel finale il tribunale assolve Sandra per insufficienza di prove.

La corte riconosce che non esistono elementi certi in grado di dimostrare la sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Determinante è la testimonianza di Daniel, che giunge a una personale ricostruzione degli ultimi istanti di vita del padre e contribuisce a incrinare definitivamente l’impianto accusatorio.

Il film evita però di offrire una risposta definitiva su quanto sia realmente accaduto, lasciando allo spettatore il compito di interpretare gli eventi e riflettere sul concetto stesso di verità.

Cast completo del film Anatomia di una caduta

Il cast del film comprende: