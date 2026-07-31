Venerdì 31 luglio, Rai 1 propone l’ultima puntata del TIM Summer Hits 2026. Il programma prende il via alle ore 21:25 circa.

TIM Summer Hits 2026 ultima puntata, la kermesse anche in diretta radiofonica

Realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, il format è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends TV in collaborazione con Roma Capitale e con il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale guidato da Alessandro Onorato.

Ancora una volta, la conduzione del TIM Summer Hits è affidata alla coppia formata da Carlo Conti e da Andrea Delogu. La serata evento è ambientata, così come le precedenti, in Piazza del Popolo.

La puntata è proposta anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Positivi gli ascolti

Il TIM Summer Hits 2026 ha ottenuto, fino a questo momento, ascolti leggermente più alti rispetto alla scorsa edizione. Le tre puntate, proposte il 17, 21 e 24 luglio, hanno chiuso con una share pari a 1 milione e 900 mila telespettatori, con una share del 18,25%.

Dodici mesi fa, le quattro puntate hanno chiuso con una share del 17,2% di share, con 2,2 milioni di telespettatori. A chiudere l’edizione c’è il TIM Summer Hits Remix, appuntamento speciale che propone esibizioni, live inediti e le cose migliori che sono avvenute in questa edizione.

Oltre che in televisione è possibile seguire il format in diretta su Rai Radio 2. Qui vi sono collegamenti, interviste e contenuti esclusivi dal backstage curati da Nicol Angelozzi.

TIM Summer Hits 2026 ultima puntata, la scaletta

Sono molti gli artisti che salgono sul palco del TIM Summer Hits 2026, a partire da Sal Da Vinci, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì. Molto attese sono poi le performance firmate da Irama, attualmente ai vertici della classifiche con la hit Cabana.

Sul palco posto in Piazza del Popolo di Roma ci sono anche Aiello, Angelica Bove, Baby K, Chiello, Eddie Brock, Ermal Meta e Frah Quintale. A loro si aggiungono, inoltre, Francesco Renga e Giusy Ferreri, Gaia, Gio Evan, Il Tre, Leo Gassmann, Levante e Lorenzo Salvetti, che nella passata primavera ha ottenuto la vittoria del talent Amici di Maria De Filippi.

Infine, i conduttori accolgono Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Orietta Berti e Il Rosso, Paola Turci, Settembre, Trigno, Anna Tatangelo e Welo, autore di Emigrato (Italiano), sigla dell’ultima edizione di Sanremo.