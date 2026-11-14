Tiberio Mitri – Il campione e la miss è una miniserie biografica italiana del 2011, diretta da Angelo Longoni e proposta su Rai Premium. Luca Argentero interpreta il pugile triestino, mentre Martina Stella è Fulvia Franco, vincitrice di Miss Italia nel 1948. L’edizione originale comprende due puntate, per circa 200 minuti complessivi.

La storia intreccia l’ascesa sportiva di Mitri e le aspirazioni cinematografiche della moglie. Nel dopoguerra i due diventano una coppia molto conosciuta, ma la notorietà rende più difficile conciliare ambizioni, famiglia e bisogni personali. Il percorso attraversa Trieste, Roma e il sogno americano, fino alla crisi del matrimonio e al ritorno sul ring.

Regia, produzione e protagonisti del film Tiberio Mitri – Il campione e la miss

La regia è di Angelo Longoni, autore della sceneggiatura insieme a Elena Bucaccio e Alessandro Sermoneta. La miniserie è prodotta da Rai Fiction e Cristaldi Pictures, con Massimo Cristaldi come produttore. La prima trasmissione su Rai 1 risale al 26 e 27 settembre 2011.

La fotografia è di Patrizio Patrizi e il montaggio di Mauro Bonanni. Le musiche originali sono firmate da Sergio Cammariere, mentre le scenografie sono di Giantito Burchiellaro. Il titolo provvisorio era Un pugno e un bacio, espressione che riassume l’intreccio fra combattimento sportivo e rapporto sentimentale.

Luca Argentero e Martina Stella guidano un cast che comprende Eleonora Ivone come Irma, Isabelle Adriani come Edda e Paolo Maria Scalondro nel ruolo di Proietti. La ricostruzione restituisce una fase della vita dei protagonisti e il contesto dell’Italia che, dopo la guerra, cerca nuovi simboli di successo.

Dove è girato Tiberio Mitri – Il campione e la miss

Le riprese si sono svolte in Italia e Argentina, con lavorazioni a Trieste, Roma e Buenos Aires. A Trieste, la vecchia dogana del Porto Franco Vecchio è stata utilizzata per la casa della famiglia Mitri. A Roma, Palazzo Cenci Bolognetti, in piazza delle Cinque Scole, rappresenta l’abitazione della famiglia Franco.

La chiesa del matrimonio è la Iglesia de la Santa Cruz di Buenos Aires, in Calle General Urquiza. La villa associata al boss Franky Carbo si trova invece nel San Eliseo Golf and Country Club, nell’area di Buenos Aires. La produzione utilizza dunque edifici argentini anche per ricostruire passaggi della vicenda ambientati altrove.

Trama di Tiberio Mitri – Il campione e la miss

Tiberio cresce in condizioni difficili e trova nel pugilato una possibilità di riscatto. Fulvia appartiene a un ambiente differente e punta sulla bellezza e sul cinema. Il loro incontro unisce due giovani che vogliono allontanarsi dalle ristrettezze del passato e ottenere un posto nella nuova Italia.

La vittoria di Miss Italia e i successi sportivi alimentano la loro fama. Il matrimonio li trasforma in una coppia da rotocalco. Le aspirazioni di Fulvia portano però il rapporto oltre la quotidianità triestina: Roma e gli Stati Uniti promettono occasioni che nessuno dei due vuole perdere.

A New York Mitri prepara la sfida mondiale contro Jake LaMotta. Fulvia cerca contatti per Hollywood e il rapporto con Franky Carbo aumenta la gelosia del marito. La tensione privata accompagna una prova sportiva destinata a lasciare conseguenze fisiche importanti.

Dopo l’incontro, i due tornano in Italia. I problemi alla retina impongono prudenza, mentre la nascita del figlio Alex aggiunge responsabilità. Le difficoltà economiche spingono Mitri a combattere ancora. Le sconfitte e le delusioni aggravano una crisi che il successo pubblico aveva a lungo nascosto.

Come finisce Tiberio Mitri – Il campione e la miss: il finale spiegato

Il rapporto fra Tiberio e Fulvia arriva alla separazione. Il ritorno alla vittoria non ricompone il matrimonio: carriera sportiva e vita sentimentale seguono ormai strade diverse. Con l’aiuto di Proietti, Mitri ritrova però la possibilità di prepararsi e affrontare nuovamente un incontro decisivo.

Il riscatto sul ring passa dalla vittoria contro Randy Turpin, che gli restituisce il titolo europeo. La conclusione oppone così una rinascita professionale alla perdita dell’equilibrio familiare. Le informazioni finali richiamano le successive sorti dei protagonisti, oltre il periodo rappresentato dalla fiction. L’epilogo conserva la distanza fra l’immagine della coppia ammirata dal pubblico e la complessità delle loro esistenze.

Cast di Tiberio Mitri – Il campione e la miss