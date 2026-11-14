Allen è un film australiano di fantascienza del 2026, disponibile dal 12 novembre su Netflix. Diretto da Daley Pearson e Jeffrey Walker, dura circa 105 minuti e combina commedia, avventura e racconto di formazione. Il protagonista Petey ritrova l’extraterrestre con cui aveva stretto amicizia durante l’infanzia.

L’incontro arriva dopo vent’anni trascorsi nell’attesa. Gli altri hanno costruito famiglie e nuove abitudini, mentre Petey è rimasto legato a un ricordo che considera irripetibile. Il ritorno dell’amico riaccende la meraviglia, ma rivela anche una minaccia biologica che mette in pericolo lui e il pianeta.

Regia, produzione e protagonisti del film Allen

La regia è firmata da Daley Pearson e Jeffrey Walker. Pearson scrive la sceneggiatura con Sophie Miller. Produce Ludo Studio, la società australiana conosciuta per Bluey, con Sam Moor e Ross Allsop come produttori. Fra i produttori esecutivi figurano Pearson, Charlie Aspinwall e Miller.

La fotografia è di Toby Oliver, il montaggio di Geoff Lamb e le scenografie di Matthew Putland. T.J. Power interpreta Petey, Charlotte Nicdao è Carly e Josh Helman interpreta Jaden. Emily Barclay è Sarah, mentre Benedict Hardie è Rory. I rapporti fra questi personaggi rendono concreta la distanza fra l’amicizia idealizzata da Petey e la vita adulta che continua attorno a lui.

Dove è girato Allen

Le riprese sono state realizzate in Queensland, in Australia, fra Brisbane, Gold Coast e Sunshine Coast. La produzione ha utilizzato gli Screen Queensland Studios di Brisbane. La cittadina di riferimento è Coolum Beach, dove è cresciuto Pearson e dove è ambientata la storia.

Il festival degli aquiloni è stato ricostruito nell’area di Miami Beach, sulla Gold Coast, con attrazioni, ruota panoramica e luminarie. Altre riprese hanno interessato Shorncliffe, Queens Beach North a Scarborough e la penisola di Redcliffe. Questi ambienti costieri mantengono il racconto vicino alla quotidianità australiana, anche quando l’arrivo dell’alieno la trasforma.

Trama di Allen

Negli anni Novanta il piccolo Petey segue un oggetto proveniente dal cielo e incontra sulla spiaggia una creatura extraterrestre. La porta a casa e la chiama Allen. L’alieno impara rapidamente a comunicare e a condividere i suoi giochi. Anche Jaden e Carly entrano nel segreto.

I due amici suggellano il legame con una stretta di mano e uno scambio di saliva. Sui palmi compare un segno circolare e Allen scompare. Petey cresce convinto di poterlo ritrovare. Vent’anni dopo continua a cercare segnali dallo spazio, mentre suo fratello Jaden e Carly sono sposati e aspettano un bambino.

Un esperimento provoca un incendio e peggiora i rapporti familiari. Proprio quando l’attesa sembra diventata insostenibile, Allen torna. Petey vorrebbe riprendere il rapporto dal punto in cui si era interrotto, ma un dolore addominale cambia il significato della visita.

Un esame rivela creature nel suo corpo. Allen spiega che il legame stabilito durante l’infanzia ha conseguenze riproduttive per la sua specie. La prospettiva della nascita mette in pericolo Petey e apre la strada a un’invasione. Sarah lo aiuta quando l’intervento della polizia complica la situazione.

Come finisce Allen: il finale spiegato

Nel confronto conclusivo Allen interrompe il legame biologico segnato sui loro palmi e libera Petey dalle creature. L’amico umano sopravvive e può restare sulla Terra. Di fronte alla possibilità di partire con l’alieno, sceglie le persone che hanno rischiato per lui e la vita che ha rimandato troppo a lungo.

Allen lascia il pianeta. Un anno dopo Petey ha ricostruito i rapporti con gli altri e il suo legame con Sarah ha assunto una nuova direzione. Si occupa anche di Allie, la figlia di Jaden e Carly. Nell’ultima sequenza il baby monitor trasmette un suono che richiama Allen. La scena conserva la possibilità di un nuovo contatto, mentre la scelta di Petey è compiuta: il ricordo dell’infanzia può accompagnarlo senza impedirgli di vivere il presente.

Cast di Allen