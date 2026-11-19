La torta del Presidente è un film drammatico del 2025, scritto e diretto da Hasan Hadi, proposto da Sky Cinema Stories. Il titolo originale è Mamlaket al-qasab, mentre quello internazionale è The President’s Cake. La protagonista è Lamia, una bambina di nove anni incaricata di preparare una torta per il compleanno di Saddam Hussein.

Nell’Iraq degli anni Novanta, segnato da sanzioni e scarsità di generi alimentari, un compito scolastico si trasforma in un viaggio difficile. Cercare farina, zucchero e uova significa attraversare un mondo adulto nel quale il bisogno espone i più piccoli a inganni, pericoli e forme inattese di solidarietà.

Regia, produzione e protagonisti del film La torta del Presidente

Il film segna l’esordio nel lungometraggio di Hasan Hadi. La produzione comprende Maiden Voyage Pictures, Missing Piece Films, Spark Features e Working Barn Productions. La produttrice è Leah Chen Baker; fra i produttori esecutivi figurano Chris Columbus, Eric Roth e Marielle Heller.

La fotografia è di Tudor Vladimir Panduru e il montaggio di Andu Radu. La coproduzione coinvolge Iraq, Qatar e Stati Uniti. In Italia la distribuzione cinematografica è stata curata da Lucky Red. Presentato alla Quinzaine di Cannes nel 2025, il film ha ottenuto la Caméra d’Or e il premio del pubblico della sezione.

Baneen Ahmad Nayyef, accreditata in Italia anche come Banin Ahmad Nayef, interpreta Lamia. Sajad Mohamad Qasem è Saeed, il bambino che la accompagna. La presenza di interpreti in gran parte non professionisti contribuisce alla concretezza delle relazioni, dei gesti e delle difficoltà quotidiane.

Dove è girato La torta del Presidente

Il film è stato girato interamente in Iraq, con riprese nelle paludi mesopotamiche del sud e in ambienti urbani di Baghdad. Hadi ha scelto di lavorare nel proprio Paese, mantenendo il legame fra la storia e i paesaggi che l’hanno ispirata.

Le abitazioni sull’acqua, le imbarcazioni e i canneti definiscono il mondo iniziale di Lamia. Gli spazi della città cambiano invece il ritmo del viaggio: mercati, negozi e strade introducono un ambiente nel quale la bambina deve negoziare continuamente la propria sicurezza. Il contrasto fra questi luoghi accompagna il passaggio dalla protezione domestica alla vulnerabilità.

Trama di La torta del Presidente

Lamia vive con la nonna Bibi e il gallo Hindi in un villaggio delle paludi. A scuola viene sorteggiata per preparare una torta destinata alle celebrazioni del compleanno del presidente. Il suo amico Saeed deve procurare la frutta. L’incarico comporta il timore di una punizione in caso di fallimento.

Bibi accompagna Lamia in città, ma ha anche un altro progetto: affidarla a una famiglia che possa occuparsi di lei. La bambina, sconvolta, fugge. Incontra Saeed e insieme cercano di procurarsi ciò che serve, spostandosi fra adulti disposti ad aiutarli e altri pronti ad approfittarne.

Il viaggio rivela quanto sia difficile acquistare ingredienti comuni in un Paese impoverito. Anche gli oggetti personali diventano merce di scambio. Lamia deve difendere il proprio legame con Hindi e con i ricordi familiari, mentre l’amicizia con Saeed attraversa tensioni e separazioni.

Bibi cerca la nipote con l’aiuto di Jasim, l’uomo che le ha accompagnate in città. Le sue condizioni di salute peggiorano e viene portata in ospedale. Lamia continua intanto il proprio percorso, esposta a una vulnerabilità che non comprende fino in fondo: l’obbligo della torta continua a orientare ogni decisione.

Come finisce La torta del Presidente: il finale spiegato

Bibi muore in ospedale. Jasim ritrova Lamia e la accompagna al villaggio insieme al corpo della nonna. La ricerca degli ingredienti ha quindi un costo emotivo irreparabile. La madre di Saeed aiuta la bambina a preparare la torta, ma il completamento del compito non assume il significato di una vittoria.

A scuola, durante la celebrazione, suonano le sirene e comincia un bombardamento. Lamia e Saeed si riparano, piangono e si fissano negli occhi, cercando nel loro gioco una difesa dal terrore. Il film non mostra la loro morte.

La conclusione accosta la paura dei bambini alle immagini d’archivio dei festeggiamenti per Saddam Hussein. Il contrasto chiarisce il senso della torta: mentre il potere pretende una dimostrazione di devozione, l’infanzia sopporta privazioni e violenza. Il compito è stato assolto, ma la vita di Lamia non può tornare quella di prima.

Cast di La torta del Presidente