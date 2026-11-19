Un Natale per due single è una commedia romantica televisiva del 2025, diretta da Jonathan Wright, in onda il 19 novembre 2026 alle 15.45 su Tv8. Il titolo originale è Single on the 25th. Lyndsy Fonseca e Daniel Lissing interpretano due vicini di casa che affrontano le feste senza un compagno.

Nell ha organizzato un Natale familiare, ma la cancellazione dei programmi la lascia sola. Cooper, invece, difende con orgoglio la propria indipendenza. Il loro incontro trasforma un periodo temuto in un’occasione per conoscersi, mettendo alla prova le convinzioni di entrambi sulla felicità e sui legami.

Regia, produzione e protagonisti del film Un Natale per due single

La regia è di Jonathan Wright e la sceneggiatura di Joie Botkin. Il film è una produzione Muse Entertainment realizzata per Hallmark. Fra i produttori figura Francesca Visconti. La fotografia è di Marc Simpson-Threlford e il montaggio di Stéphanie Grégoire. La durata è di circa 84 minuti.

Il progetto trae ispirazione dalla canzone Single on the 25th di Lauren Spencer Smith, presente anche con un’apparizione musicale. Il tema della solitudine durante le feste passa quindi dal brano a una storia che sviluppa il confronto fra autonomia personale e desiderio d’amore.

Lyndsy Fonseca interpreta Nell Duke, mentre Daniel Lissing è Cooper. Nel cast partecipano Teneisha Collins come Julia Roades e Victor Andrés Trelles Turgeon come Thomas. L’evoluzione dei protagonisti procede attraverso piccoli incontri e attività natalizie, fino a un equivoco che rende necessario chiarire le intenzioni.

Dove è girato Un Natale per due single

Le riprese sono state realizzate a Montréal, nel Québec, in Canada. La città canadese sostituisce la Chicago della vicenda. L’ambientazione americana del racconto va dunque distinta dal luogo in cui la produzione ha lavorato.

Gli appartamenti vicini rendono possibile un contatto continuo fra Nell e Cooper, mentre luci e decorazioni trasformano gli spazi urbani nella cornice delle loro uscite. La prossimità domestica ha una funzione precisa: permette a un rapporto nato per caso di svilupparsi anche attraverso gesti ordinari, senza separare le attività delle feste dalla vita quotidiana.

Trama di Un Natale per due single

Nell Duke considera il Natale un momento da condividere. Quando la famiglia rinuncia alla visita, il programma preparato con cura perde il proprio significato. La prospettiva di trascorrere le feste da sola accentua il confronto con le coppie che incontra e la convinzione di essere rimasta indietro.

Dopo essere rimasta chiusa fuori casa, Nell si rivolge al vicino Cooper. Lui lavora come analista finanziario ed è soddisfatto della propria condizione di single. Le suggerisce di conservare le attività natalizie, cambiandone il senso: può divertirsi anche senza attendere la presenza di qualcun altro.

Cooper deve inoltre occuparsi di una festa professionale e il rapporto con Nell si allarga alla sua organizzazione. L’aiuto reciproco crea occasioni per trascorrere tempo insieme. Mentre lei acquista sicurezza, lui scopre che la vicinanza con una persona può arricchire la propria indipendenza.

Alla festa, però, Nell sente dire che Cooper si è interessato a lei per compassione. La frase ferisce il suo orgoglio e mette in dubbio quanto hanno costruito. Il problema non riguarda soltanto l’attrazione: Nell deve capire se è stata trattata come una donna da conoscere oppure come una persona da salvare dalla solitudine.

Come finisce Un Natale per due single: il finale spiegato

La sera della vigilia Cooper riconosce con la madre di desiderare Nell nella propria vita. Una lettera scritta da lei prima della festa gli dà il coraggio di cercarla. Nel frattempo Nell comprende che apprezzare sé stessa e desiderare una relazione sono possibilità compatibili.

Cooper la raggiunge alla cena che lei aveva programmato. Porta un regalo legato al biscotto della fortuna della loro prima serata, il cui messaggio annunciava un’avventura. L’anello che aveva pensato di acquistare, invece, è già stato comprato da Nell per sé stessa: un gesto che conferma la sua nuova autonomia.

I due scelgono di stare insieme. La conclusione romantica non nasce dalla necessità di riempire un vuoto a ogni costo. Nell ha imparato a riconoscere il proprio valore, mentre Cooper ammette che la protezione della sua solitudine è diventata anche un limite. Il Natale condiviso conclude il loro cambiamento reciproco.

Cast di Un Natale per due single