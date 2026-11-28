Il bambino è un film drammatico spagnolo del 2026, scritto e diretto da Mariano Barroso, disponibile dal 27 novembre su Netflix. Il titolo originale è El niño. Belén Cuesta e Karra Elejalde interpretano una madre e un nonno che affrontano in modo diverso la morte del piccolo Nuco.

La storia prende avvio dalla tragedia realmente avvenuta nel 1980 a Ortuella, nei Paesi Baschi. Il racconto familiare deriva però dalla finzione letteraria di Fernando Aramburu: i personaggi permettono di esplorare le conseguenze intime del lutto senza trasformare il film in una ricostruzione documentaria.

Regia, produzione e protagonisti del film Il bambino

La regia e la sceneggiatura sono di Mariano Barroso, che adatta l’omonimo romanzo di Fernando Aramburu, pubblicato nel 2024. La produzione è affidata a Umea Films, con Mariano Barroso e Rafael Portela.

La fotografia è curata da Marc Gómez del Moral e le musiche sono composte da Fernando Velázquez. Il film dura circa 104 minuti. La distribuzione nelle sale spagnole precede l’arrivo sulla piattaforma.

Belén Cuesta interpreta Mariaje, la madre di Nuco. Karra Elejalde è Nicasio, il nonno materno, mentre Pep Ambròs interpreta José Miguel. La costruzione del dramma affianca il bisogno di ricominciare alla necessità di custodire il passato. Nessuno dei protagonisti riesce a condividere completamente il dolore dell’altro, anche quando vive nella stessa casa.

Dove è girato Il bambino

Le riprese si sono svolte in diverse località dei Paesi Baschi, soprattutto nella provincia di Biscaglia, e si sono concluse a Madrid nel giugno 2025. Fra i comuni coinvolti figurano Ugao-Miraballes, Balmaseda, Bilbao, Bermeo e Mundaka.

La lavorazione ha interessato anche Gernika, Barakaldo, Ondarroa, Orduña, Santurtzi e Sukarrieta. Questi luoghi costruiscono il contesto del racconto, ambientato attorno alla tragedia di Ortuella. Ambientazione storica e geografia del set non coincidono quindi automaticamente.

Gli spazi quotidiani contano quanto i luoghi dell’incidente: la cucina, il cimitero e gli ambienti familiari diventano depositi di gesti e abitudini che continuano anche dopo la perdita. Il paesaggio accompagna una vita collettiva che procede, mentre la famiglia fatica a riconoscersi nel tempo successivo alla morte di Nuco.

Trama di Il bambino

Il 23 ottobre 1980 un’esplosione di gas colpisce la scuola di Ortuella. Mariaje viene strappata alla routine domestica dal boato e raggiunge il luogo del disastro. La notizia della morte di Nuco divide definitivamente l’esistenza della famiglia in un prima e un dopo.

Nicasio continua a comportarsi come se il nipote fosse presente. Gli parla, conserva il legame attraverso piccoli rituali e si oppone alla scomparsa della sua presenza dalla vita quotidiana. Mariaje cerca invece una possibilità di futuro, pur senza riuscire a sottrarsi al ricordo.

Il rapporto con José Miguel entra in crisi. Il desiderio di avere un altro figlio riapre un segreto: l’uomo è sterile e Nuco è nato grazie a Richi, al quale Mariaje si era rivolta senza informare il marito. La maternità diventa così il centro di una tensione che coinvolge amore, identità e silenzi.

Mariaje inventa una nuova gravidanza, ma la menzogna non può durare. La successiva morte di José Miguel durante una battuta di pesca aggiunge un altro lutto. Fra i suoi effetti personali emerge un esame relativo all’infertilità, segno che conosceva la propria condizione.

Come finisce Il bambino: il finale spiegato

Dopo la morte del marito, Mariaje torna a considerare una gravidanza con Richi. L’uomo pone però una condizione: vuole essere riconosciuto come padre e partecipare alla vita del bambino. Mariaje rinuncia al progetto.

La scelta segna un cambiamento decisivo. Mariaje comprende di non aver bisogno di un altro figlio per continuare a essere la madre di Nuco. Il dolore non richiede una sostituzione, ma un modo diverso di custodire il legame.

Nella sequenza conclusiva, osservando Nicasio, immagina Nuco insieme al nonno, nuovamente uniti nella complicità. Il bambino non è tornato in vita: l’immagine esprime l’avvicinamento della donna alla maniera in cui il padre conserva il suo ricordo. Il finale ricompone così il rapporto fra Mariaje e Nicasio, senza cancellare la perdita che li ha separati.

Cast di Il bambino