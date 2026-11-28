What About Love è un film sentimentale e drammatico diretto da Klaus Menzel, proposto da Sky Cinema Uno. Realizzato con riprese iniziate nel 2012 e distribuito negli Stati Uniti nel 2024, il film intreccia la nascita di un amore con la crisi di un matrimonio.

Marielle Jaffe e Miguel Ángel Muñoz interpretano Tanner e Christian, due giovani che attraversano l’Europa per girare un documentario. Sharon Stone e Andy Garcia sono Linda e Peter Tarlton, i genitori della ragazza, costretti da un incidente a riconsiderare il proprio rapporto.

Regia, produzione e protagonisti del film What About Love

La regia è di Klaus Menzel, che firma la sceneggiatura insieme a Douglas Day Stewart, autore di Ufficiale e gentiluomo. Il film è una produzione internazionale che coinvolge Quality Films, Accident Films e Gondola Films.

La fotografia è affidata a Reinhart Peschke, mentre le musiche originali sono di Pieter A. Schlosser. La durata è di circa 114 minuti. La lunga distanza fra le riprese e la distribuzione spiega la presenza di anni differenti nelle schede dedicate al progetto.

La struttura mette a confronto due generazioni. Tanner e Christian partono da una diffidenza verso l’amore che viene progressivamente smentita dall’esperienza. Linda e Peter, invece, devono misurarsi con un sentimento consumato dalla distanza emotiva. Il lavoro dei giovani offre agli adulti un’occasione per riconoscere ciò che hanno smesso di condividere.

Dove è girato What About Love

Una parte importante del film è stata girata in Romania, con riprese a Bucarest e negli studi Castel Film. Fra le location figurano il quartiere Lipscani, il Palazzo del Parlamento e l’area di Snagov.

La produzione ha utilizzato anche il castello dei Corvino a Hunedoara e la strada montana Transfăgărășan, nei Carpazi. Ulteriori lavorazioni hanno coinvolto Barcellona, la Costa Brava e Venezia, oltre a Washington e Amburgo.

L’itinerario europeo permette di alternare paesaggi e incontri, seguendo la logica del documentario realizzato dai protagonisti. Le immagini dei luoghi accompagnano il cambiamento della relazione: inizialmente sono materiale da raccogliere per il progetto, poi diventano parte della memoria condivisa della coppia.

Trama di What About Love

Tanner Tarlton proviene da una famiglia americana benestante. Suo padre Peter, senatore della Virginia, dedica molte energie alla carriera politica. Il rapporto con Linda è segnato dalla solitudine e dalle incomprensioni. Tanner cerca in Europa una distanza da questo ambiente e una possibilità di esprimersi.

In Spagna incontra Christian Santiago, uno studente di cinema che vuole realizzare un documentario sull’amore. Tanner, appassionata di musica, accetta di accompagnarlo. Le differenze fra loro lasciano gradualmente spazio a una curiosità reciproca.

Durante il viaggio intervistano persone, raccolgono esperienze e confrontano idee sulle relazioni. Mentre cercano il significato dell’amore nelle parole degli altri, cominciano a costruire una propria storia. La macchina da presa registra così anche la confidenza, l’attrazione e la spontaneità del loro incontro.

Un grave incidente interrompe il percorso. Tanner rimane ferita in modo critico, mentre Christian subisce una commozione cerebrale con perdita di memoria. Peter e Linda raggiungono l’Europa. Rafael Santiago, padre di Christian, cerca di proteggere il figlio in una situazione resa più difficile dall’influenza e dalle pretese del senatore.

What About Love: il documentario e il recupero della memoria

Il materiale girato durante l’estate acquista un valore diverso dopo l’incidente. Il documentario aiuta Christian a recuperare i ricordi, restituendogli immagini di esperienze che la memoria non riesce più a organizzare. Ciò che doveva essere un progetto cinematografico diventa una testimonianza del legame con Tanner.

Anche Linda e Peter si confrontano con quelle immagini. Il sentimento dei ragazzi e la paura della perdita li spingono a rivalutare il proprio matrimonio, riportando al centro una vicinanza che avevano trascurato.

Il film collega dunque il viaggio dei giovani alla possibilità degli adulti di ritrovarsi. Le riprese conservano una parte della vita precedente alla tragedia e consentono ai personaggi di riconoscerne il valore. Il documentario rappresenta il punto di incontro fra amore, memoria e responsabilità verso le persone alle quali si è legati.

Cast di What About Love