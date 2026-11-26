Abandoned – La fattoria maledetta è un film horror statunitense del 2022, diretto da Spencer Squire, proposto da Mediaset Italia 2. Il titolo originale è Abandoned; Emma Roberts, John Gallagher Jr. e Michael Shannon guidano il cast.

Al centro della vicenda si trova una famiglia che si trasferisce in una casa di campagna per ricominciare. La depressione post partum di Sara si intreccia con il passato violento dell’edificio, trasformando l’isolamento domestico in una minaccia per il rapporto con il figlio.

Regia, produzione e protagonisti del film Abandoned – La fattoria maledetta

La regia è di Spencer Squire, al suo esordio nel lungometraggio. Erik Patterson e Jessica Scott firmano la sceneggiatura. Fra le società di produzione figurano Before the Door Pictures e Three Point Capital; Vertical Entertainment cura la distribuzione statunitense.

Emma Roberts partecipa anche alla produzione e interpreta Sara Davis. John Gallagher Jr. è Alex Davis, suo marito, mentre Michael Shannon interpreta il vicino Chris Renner. La fotografia è affidata a Corey C. Waters, il montaggio a Matthew L. Weiss e le musiche a Michelle Osis.

La durata è di circa 102 minuti. L’impianto combina il modello della casa infestata con un dramma sulla maternità: rumori, oggetti e stanze chiuse rendono visibile la difficoltà di Sara a sentirsi al sicuro, anche all’interno della propria famiglia.

Dove è girato Abandoned – La fattoria maledetta

Il film è stato girato in North Carolina, nella regione del Piedmont. Le location comprendono l’area di Raleigh, Durham e Chapel Hill, all’interno del territorio noto come Triangle. Le lavorazioni principali risalgono al settembre e all’inizio di ottobre 2021.

La fattoria è il centro dell’azione, ma il paesaggio rurale circostante contribuisce all’isolamento della protagonista. La distanza dalle altre abitazioni e l’assenza di una rete sociale immediata rendono più difficile cercare aiuto. Gli interni, con passaggi bloccati e ambienti sottratti alla vita quotidiana, custodiscono materialmente il passato che Sara cerca di ricostruire.

Trama di Abandoned – La fattoria maledetta

Sara e Alex Davis arrivano nella nuova casa insieme al piccolo Liam. Alex, veterinario, considera il trasferimento una possibilità di serenità. Sara fatica invece a stabilire un rapporto tranquillo con il bambino e affronta giornate sempre più solitarie.

L’agente immobiliare Cindy racconta che nella fattoria si è consumata una tragedia legata ad Anna Solomon e al padre Robert. La famiglia acquista comunque l’abitazione. Poco dopo cominciano rumori inspiegabili, apparizioni e sparizioni di oggetti.

Sara si concentra su una stanza il cui accesso è ostacolato da un grande armadio. Il vicino Chris Renner conosce la storia della proprietà e le raccomanda di non insistere. Il suo comportamento sembra invasivo, ma la conoscenza degli eventi deriva da un legame personale con i Solomon.

Alex interpreta quanto accade soprattutto attraverso le condizioni psicologiche della moglie e chiede aiuto al dottor Carver. Sara, invece, avverte una connessione crescente con Anna. La ricostruzione del passato rivela abusi familiari e bambini nascosti: dietro la versione riduttiva della tragedia emerge una storia di violenza reiterata.

Come finisce Abandoned – La fattoria maledetta: il finale spiegato

Sara supera infine l’ostacolo dell’armadio e affronta ciò che la casa ha tenuto nascosto. Due bambini legati alla storia di Anna compaiono davanti a lei; uno tiene Liam, mentre l’altro solleva un’accetta. Lo scontro raggiunge il culmine e l’immagine passa al nero.

La sequenza successiva mostra Sara con Liam vivo. La donna appare serena e rassicura Alex. Il racconto prosegue con scene familiari più tranquille, nelle quali anche Chris partecipa alla nuova quotidianità.

Nell’ultima immagine Sara è incinta e siede sull’altalena insieme ad Alex e Liam. La sopravvivenza del bambino e la nuova gravidanza costituiscono i fatti conclusivi mostrati dal film. Il passaggio al nero lascia fuori campo la soluzione materiale dello scontro: la ritrovata armonia non equivale a una dimostrazione che ogni presenza della casa sia stata eliminata. La chiusura accosta quindi la riconciliazione familiare all’inquietudine accumulata durante la permanenza nella fattoria.

Cast di Abandoned – La fattoria maledetta