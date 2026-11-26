Giovedì 26 novembre, su Giallo, è proposto Uno di noi è morto di Le Indagini di Roy Grace 6. L’appuntamento è proposto, sulla rete del digitale terrestre, dalle ore 21:10 circa.

Le Indagini di Roy Grace 6 Uno di noi è morto, regista e dove è girata

La puntata odierna, trasmessa in prima serata su Giallo, è la quarta e ultima della sesta stagione della serie tv. Le società che hanno curato la realizzazione della sesta stagione della serie tv sono le Second Act Productions, Tall Story Pictures e Vaudeville Productions. La regia è affidata a Nirpal Bhogal, John Hay, Dan Zeff e Miranda Howard-Williams, mentre la sceneggiatura è firmata da Guy Burt, Caroline Carver ed Ed Whitmore.

I luoghi che hanno fatto da location alla produzione sono Brighton e Hove. Gli episodi, oltre che in televisione, sono fruibili anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+.

Le Indagini di Roy Grace 6 Uno di noi è morto, la trama

Nel corso della puntata Uno di noi è morto, il protagonista è chiamato a lavorare sulla morte di Bryson Lambert, un ricco imprenditore che lavora nel settore alberghiero. Quest’ultimo, infatti, è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha portato alla sua morte dopo un’omissione di soccorso. Tutte le evidenze inziali sembrano portare alla conclusione che si sia trattato di un gesto compiuto da un pirata della strada.

Spoiler finale

Ben presto, durante l’episodio odierno de Le Indagini di Roy Grace, il protagonista si convince che l’ipotesi iniziale non corrisponda alla realtà dei fatti. Per l’investigatore, infatti, la vittima è stata presa di mira da un killer che lo ha ucciso volontariamente e in seguito ha messo in scena un finto incidente per farla franca. Per tentare di individuare l’assassino, Grace scava nella vita privata e lavorativa dell’imprenditore, scoprendo una serie di segreti del passato. Intanto, Roy Grace è prossimo a celebrare le tanto attese nozze quando un imprevisto rischia di far saltare tutto ciò che è stato organizzato.

Le Indagini di Roy Grace 6 Uno di noi è morto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la terza puntata della sesta stagione di Le Indagini di Roy Grace, che è visibile giovedì 26 novembre, in prima serata su Giallo.