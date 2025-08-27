Rai 4 presenta al suo pubblico il film intitolato Talk to Me. In particolare, questa pellicola appartiene al genere horror e si caratterizza per le sue intense atmosfere drammatiche.

Inoltre, la produzione è originaria dell’Australia. Per quanto riguarda i dettagli tecnici, il film risale al 2023 e ha una durata complessiva di un’ora e 34 minuti.

Regia e protagonisti del film Talk to Me

Per quanto riguarda la regia, l’opera è firmata da Danny Philippou e Michael Philippou. I ruoli principali, invece, sono quelli di Mia e Jade, che le attrici Sophie Wilde e Alexandra Jensen interpretano rispettivamente. In aggiunta a loro, nel cast spicca anche Joe Bird, che presta il volto al personaggio di Riley.

Dove si sono svolte le riprese?

Passando alle location, la troupe ha girato il film interamente in Australia. Nello specifico, la location principale è la città di Adelaide, ma le riprese hanno interessato anche diverse zone limitrofe nel territorio dell’Australia meridionale.

Inoltre, la produzione nasce da una collaborazione tra Causeway Films, Head Gear Films e Metrol Technology.

Infine, è utile sapere che il film mantiene il medesimo titolo anche a livello internazionale.

Trama del film Talk to Me in onda su Rai 4

Tutto ha inizio quando Mia, tormentata dal trauma della morte di sua madre, cerca una distrazione nella vita sociale frenetica della sua migliore amica, Jade. Le due, incuriosite dall’ultima moda, decidono di partecipare a un party esclusivo, dove la vera attrazione è un oggetto misterioso: una mano di ceramica, pesantemente incisa, che si dice possa evocare gli spiriti dei defunti. Di conseguenza, Mia vede in quell’oggetto non solo un modo per sconfiggere la noia, ma anche una speranza: quella di mettersi in contatto con lo spirito di sua madre per trovare le risposte che cerca. Tuttavia, la sua ossessione la spinge a ignorare le regole, e a toccare la mano per un tempo prolungato. A questo punto, Mia viene invasa da visioni sempre più frequenti di un’entità che si presenta come lo spirito di sua madre.

Inoltre, lo spirito insiste che la sua morte non è stata un suicidio, ma un omicidio. Mia, confusa e spaventata, si fida dello spirito e inizia a indagare. Eppure, più si addentra nell’occulto, più la sua percezione della realtà si distorce. Il suo comportamento diventa imprevedibile e pericoloso, spingendo la sua famiglia e i suoi amici a temere per la sua sanità mentale. A complicare la situazione, le visioni diventano un tormento anche per gli altri partecipanti, che rischiano di perdere la loro anima in questo gioco con il soprannaturale.

Spoiler finale

Di conseguenza, Mia affronta l’entità che l’ha tormentata per tutto il film e scopre che non è lo spirito di sua madre. Invece, si tratta di un’entità che si nutre del suo dolore e della sua paura. A questo punto, Mia, disperata, decide di porre fine a questo incubo. Tuttavia, le sue azioni la intrappolano per sempre nel regno degli spiriti, un luogo dove la sua anima diventa un’attrazione, proprio come la mano che aveva toccato. Eppure, sua madre non l’abbandona mai, rimanendo al suo fianco anche nella morte.

Talk to me: il cast completo

Per concludere, di seguito presentiamo il cast completo del film Talk to me e i rispettivi personaggi che gli attori interpretano: