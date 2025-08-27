Canale 5 offre ai suoi telespettatori il film Nata per te. In particolare, si tratta di una pellicola di genere biografico con intense atmosfere drammatiche, che trae ispirazione da una storia vera di cui, peraltro, si parla ancora oggi. Nello specifico, il film narra la vicenda di Luca, un giovane omosessuale che, con grande determinazione, decide di adottare Alba, una bambina che la sua famiglia ha abbandonato perché affetta dalla sindrome di Down.

Inoltre, la produzione è interamente dell’Italia. Per quanto riguarda i dettagli tecnici, l’anno di realizzazione è il 2023, mentre la sua durata complessiva è di un’ora e 53 minuti.

Regia e protagonisti del film Nata per te

Per quanto riguarda la regia, dietro la macchina da presa troviamo Fabio Mollo. Invece, i protagonisti principali sono Luca Trapanese e Teresa Ranieri, che gli attori Pierluigi Gigante e Teresa Saponangelo interpretano rispettivamente. In aggiunta a loro, nel cast figura anche Barbora Bobulova, che veste i panni del personaggio di Livia Gianfelici.

Dove si sono svolte le riprese?

Passando alle location, le riprese del film si sono svolte interamente in Italia. Nello specifico, la location principale è la città di Napoli, ma la troupe ha girato anche in diverse zone limitrofe nel territorio della Campania.

Inoltre, la produzione è una collaborazione tra Sky Originals, Sky Cinema e Sky Cinema Uno.

Infine, è importante sottolineare che il film mantiene il medesimo titolo anche a livello internazionale.

Trama del film Nata per te in onda su Sky Cinema Uno

Analizzando la trama, Nata per te racconta la storia di Luca e Alba: si tratta, essenzialmente, di un uomo e di una bambina che hanno un disperato bisogno l’uno dell’altra, anche se purtroppo il mondo intorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme. Di conseguenza, il tribunale di Napoli avvia la ricerca di una famiglia per Alba, una bambina con la sindrome di Down che, appena nata, i suoi genitori hanno abbandonato in ospedale.

Parallelamente, Luca, un uomo single, omosessuale e cattolico, da sempre mosso da un forte desiderio di paternità, inizia la sua lotta per ottenere l’affidamento di Alba. Quindi, la narrazione si pone delle domande cruciali: quante famiglie “tradizionali” devono dire di no prima che il sistema possa prendere in considerazione Luca? E soprattutto, può una bambina che il mondo ha rifiutato diventare il premio di una vita?

In sintesi, il film “Nata per te” si ispira alla storia vera di Luca, un uomo single, omosessuale e cattolico che ha combattuto una lunga e difficile battaglia legale per ottenere l’affidamento di Alba, una neonata con sindrome di Down, che i genitori avevano abbandonato in ospedale subito dopo il parto.

Nata per te: il cast completo

