Il film The Conjuring Per ordine del diavolo, diretto da Michael Chaves, è un horror soprannaturale del 2021, basato su una storia vera. Il film va in onda su Rai 4. Con una durata di 112 minuti, racconta uno dei casi più inquietanti affrontati dai demonologi Ed e Lorraine Warren, interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga.

I protagonisti del film sono Ed Warren, interpretato da Patrick Wilson, e Lorraine Warren, interpretata da Vera Farmiga. Accanto a loro, un cast di talento che include Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook, John Noble, Julian Hilliard e Eugenie Bondurant.

Regia e produzione del film The Conjuring Per ordine del diavolo

La regia di The Conjuring Per ordine del diavolo è affidata a Michael Chaves, già noto per The Nun 2. La sceneggiatura è scritta da David Leslie Johnson-McGoldrick, mentre il soggetto è di James Wan e David Leslie Johnson-McGoldrick.

Il film è prodotto da James Wan e Peter Safran, con il supporto di New Line Cinema, The Safran Company e Atomic Monster Productions. La distribuzione italiana è curata da Warner Bros. Pictures.

Trama del film The Conjuring Per ordine del diavolo

Nel 1981, i demonologi Ed e Lorraine Warren documentano l’esorcismo di David Glatzel, un bambino di otto anni. Durante il rituale, il giovane Arne Cheyenne Johnson, fidanzato della sorella di David, invita il demone a entrare nel suo corpo per liberare il bambino.

Ed assiste al passaggio del demone, ma subito dopo ha un attacco di cuore e viene ricoverato in ospedale. Quando si risveglia, avverte Lorraine che il demone ha posseduto Arne. Poco dopo, il giovane uccide il suo padrone di casa, Bruno Sauls, accoltellandolo 22 volte, sostenendo di essere stato controllato da una forza demoniaca.

Spoiler finale

Con il sostegno dei Warren, il caso diventa il primo processo per omicidio negli Stati Uniti in cui la difesa sostiene la possessione demoniaca come causa dell’atto. Mentre indagano, Ed e Lorraine scoprono che dietro la possessione si cela una maledizione orchestrata da Isla l’Occultista, una figura misteriosa legata a un antico rituale satanico.

Il film mescola horror soprannaturale e thriller investigativo, offrendo una variazione sul tema dei film esorcistici con una forte componente procedurale.

Dove è stato girato?

Le riprese di The Conjuring Per ordine del diavolo si sono svolte principalmente negli Stati Uniti, con ambientazioni che ricreano il Connecticut degli anni ‘80.

The Conjuring Per ordine del diavolo – il cast completo del film

Ecco il cast principale del film The Conjuring Per ordine del diavolo con i rispettivi personaggi: