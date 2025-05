Il documentario Octopus, diretto da Niharika Desai, è una produzione statunitense del 2025 che esplora la vita e i segreti del polpo gigante del Pacifico. Il documentario va in onda su Prime Video. Composto da due episodi, offre un viaggio affascinante nelle profondità dell’oceano, raccontato dalla voce narrante di Phoebe Waller-Bridge.

I protagonisti del documentario sono scienziati, esploratori e appassionati, tra cui Tracy Morgan, che ha sviluppato un’ossessione per questa straordinaria creatura.

Regia e produzione del documentario Octopus

La regia di Octopus è affidata a Niharika Desai, mentre la produzione è curata da Jigsaw Productions, Amazon MGM Studios e Wells Street Films.

La serie è narrata e prodotta esecutivamente da Phoebe Waller-Bridge, che guida gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso il ciclo di vita del polpo gigante del Pacifico.

Trama del documentario Octopus

Questo documentario offre uno sguardo intimo sul ciclo vitale del polpo gigante del Pacifico. Seguiremo il suo percorso, dalla fragilità dei primi istanti di vita fino al suo ultimo respiro. Sarà un’occasione unica per scoprire le sue straordinarie capacità di adattamento a un ambiente spesso ostile e un’intelligenza che sorprende gli scienziati di tutto il mondo.

Attraverso le preziose testimonianze di esperti e avventurieri marini, la serie ci rivelerà i segreti di questa affascinante creatura. Impareremo delle sue caratteristiche uniche: ben tre cuori che pompano un sangue di un insolito colore blu. Vedremo come la sua intelligenza si manifesta nell’uso inaspettato di strumenti per raggiungere i suoi scopi. Assisteremo alle sue incredibili trasformazioni mimetiche, un’abilità che gli consente di scomparire alla vista dei predatori e di integrarsi perfettamente in una varietà di habitat sottomarini.

Tracy Morgan e la sua ossessione per i polpi

Ma il documentario non si ferma alla biologia. Ci presenterà un variegato gruppo di persone che condividono un legame speciale con questi intelligenti invertebrati. Conosceremo la storia di uno scienziato che ha dedicato la sua intera esistenza alla protezione dei polpi. Ci immergeremo nelle avventure di un esploratore subacqueo la cui passione è studiarli nel loro ambiente naturale. E faremo un incontro inaspettato con l’attore comico Tracy Morgan, la cui singolare ossessione per i polpi aggiungerà un tocco di umorismo e un punto di vista insolito su queste straordinarie creature marine. Preparati per un’esperienza visiva ed emotiva che cambierà il tuo modo di guardare gli abitanti degli abissi.

Dove è stato girato?

Le riprese di Octopus si sono svolte nelle profondità dell’Oceano Pacifico, con immagini spettacolari catturate in ambienti naturali e centri di ricerca specializzati.

Octopus: il cast completo del documentario

Ecco il cast principale del documentario Octopus con i rispettivi ruoli: