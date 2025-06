Il film I peccatori (Sinners), diretto da Ryan Coogler, è un thriller horror soprannaturale del 2025, ambientato nel profondo Sud degli Stati Uniti negli anni ’30. Il film è disponibile su Prime Video e ha una durata di 137 minuti.

I protagonisti del film sono Elijah “Smoke” Moore / Elias “Stack” Moore, interpretati da Michael B. Jordan, e Mary, interpretata da Hailee Steinfeld. Accanto a loro, un cast di talento che include Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller, Delroy Lindo, Li Jun Li, Lola Kirke, Peter Dreimanis, Saul Williams e David Maldonado.

Regia e produzione del film I peccatori

La regia di I peccatori è affidata a Ryan Coogler, mentre la sceneggiatura è scritta dallo stesso regista.

Il film è prodotto da Warner Bros., Proximity Media e Domain Entertainment, con la distribuzione curata da Warner Bros. Italia.

Dove è stato girato?

Le riprese di I peccatori si sono svolte principalmente negli Stati Uniti, sfruttando ambientazioni storiche per enfatizzare il tono horror e soprannaturale del film:

New Orleans, Louisiana : utilizzata per ricreare l’atmosfera del Sud degli anni ’30, con le sue strade polverose e le piantagioni di cotone.

: utilizzata per ricreare l’atmosfera del Sud degli anni ’30, con le sue strade polverose e le piantagioni di cotone. Set ricostruiti in studio : impiegati per le sequenze interne della chiesa e del juke bar.

: impiegati per le sequenze interne della chiesa e del juke bar. Zone rurali della Louisiana: scelte per rappresentare le terre maledette dove si svolgono gli eventi più inquietanti.

Trama del film I peccatori

Nel Mississippi del 1932, il giovane Sammie Moore si avvicina barcollante alla chiesa dove suo padre celebra la Messa, mentre la comunità lo osserva con sospetto e inquietudine. I suoi vestiti sono laceri, il volto segnato da qualcosa che va oltre la semplice stanchezza: un trauma ancora senza nome.

La storia si sposta al giorno precedente. I gemelli Elijah “Smoke” Moore ed Elias “Stack” Moore, veterani segnati dalla Prima Guerra Mondiale, fanno ritorno nel loro paese natale dopo anni trascorsi a Chicago. Speravano che il Nord offrisse maggiori opportunità e libertà, ma hanno scoperto che la promessa di uguaglianza era un’illusione fragile, minata dal razzismo nascosto sotto la superficie.

Con i soldi rubati a una banda di gangster con cui avevano avuto a che fare, decidono di cambiare vita: acquistano una vecchia segheria da Hogwood, un crudele proprietario terriero locale, e iniziano a trasformarla in un juke bar destinato a diventare un rifugio per la comunità nera della zona, un luogo di musica, speranza e appartenenza.

Spoiler finale

Ma mentre la serata inaugurale si avvicina, una serie di eventi inquietanti inizia a scuotere la nuova impresa. I gemelli si rendono conto che il vero pericolo non viene solo dagli uomini bianchi del posto, ma da qualcosa di molto più antico e oscuro. Presenze maligne si risvegliano nei boschi e nei campi, portando con sé un male silenzioso e affamato. La lotta per la libertà e la dignità si trasforma così in una battaglia per la sopravvivenza contro forze sovrannaturali pronte a reclamare sangue.

I peccatori – Cast completo

Ecco il cast principale del film I peccatori con i rispettivi personaggi: