La serie tv La prima volta 3 (La Primera Vez), creata da Dago García, è un dramma romantico e coming-of-age del 2025, ambientato nella Colombia degli anni ’70. La serie è disponibile su Netflix dal 4 giugno 2025 e ha una durata media di 45 minuti per episodio.

I protagonisti della serie tv sono Eva Samper, interpretata da Francisca Estevez, e Camilo Granados, interpretato da Emmanuel Restrepo. Accanto a loro, un cast di talento che include Sergio Palau, Julián Cerati, Brandon Figueredo, Mateo García, Cecilia Navia, Verónica Orozco e Santiago Alarcón.

Regia e produzione della serie tv La prima volta 3

La serie tv è diretta da Mateo Stivelberg e María Gamboa, con la sceneggiatura scritta da Dago García.

La produzione è curata da María Isabel Páramo per Netflix, con la distribuzione affidata a Netflix.

Dove è stata girata?

Le riprese di La prima volta 3 si sono svolte principalmente in Colombia, sfruttando ambientazioni urbane e scolastiche per enfatizzare il tono della serie:

Bogotà : utilizzata per le scene ambientate nella scuola maschile e nei quartieri storici.

: utilizzata per le scene ambientate nella scuola maschile e nei quartieri storici. Set ricostruiti in studio: impiegati per le sequenze interne della scuola e delle abitazioni dei protagonisti.

Trama della serie tv La prima volta 3

Dopo la laurea, Eva e Camilo si trovano a un bivio, pronti a costruire il proprio futuro ma ancora incerti sul percorso da intraprendere. Le pressioni del mondo adulto si fanno sentire fin da subito: Camilo è combattuto tra il desiderio di realizzarsi professionalmente secondo le aspettative della sua famiglia e il bisogno profondo di comprendere se stesso, dando finalmente voce a emozioni a lungo represse. Eva, invece, continua a vivere con passione e spirito critico, rompendo gli schemi tradizionali e cercando un’autenticità che spesso spaventa chi le sta intorno.

La loro relazione si trasforma in un campo di prova emotivo e intellettuale: discussioni accese, momenti di distanza e improvvise riconciliazioni scandiscono il ritmo del loro legame. Eva incoraggia Camilo a guardarsi dentro, a decostruire l’immagine che gli altri hanno costruito per lui, mentre Camilo cerca di comprendere il bisogno di libertà e indipendenza di Eva, spesso sentendosi insicuro o lasciato indietro.

Spoiler finale

Nel frattempo, entrambi iniziano nuovi lavori che li mettono di fronte a sfide inaspettate: Eva entra in un ambiente creativo ma competitivo, dove il conformismo si nasconde dietro un’apparente modernità; Camilo lavora in un contesto più rigido, dove il compromesso sembra essere l’unica strada. Eppure, in questo continuo confronto tra ciò che vogliono essere e ciò che ci si aspetta da loro, scoprono che la vera forza della loro relazione sta nella capacità di sostenersi a vicenda, anche quando tutto il resto sembra crollare.

La terza stagione esplora temi di amore, cambiamento e auto-scoperta, con un focus sulle dinamiche di coppia e le pressioni esterne che influenzano le scelte dei protagonisti.

La prima volta 3 – Cast completo

Ecco il cast principale della serie tv La prima volta 3 con i rispettivi personaggi: