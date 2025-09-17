Something in the Water è il film thriller horror britannico del 2024. Lo dirige Hayley Easton Street. Andrà in onda su Mediaset Italia 2. Ambientato nei Caraibi, questa pellicola racconta di una festa di addio al nubilato. Una festa che si trasforma in un incubo marino. Il tutto tra squali, rancori e legami spezzati.

Regia, produzione e protagonisti del film Something in the Water

La regia è firmata da Hayley Easton Street. Lei è nota per il suo lavoro artistico in Star Wars e Animali Fantastici. La produzione è curata da Great Point Media e Signature Entertainment. Entrambe le case di produzione hanno sede nel Regno Unito. I protagonisti principali sono Hiftu Quasem e Natalie Mitson. Con loro ci sono anche Lauren Lyle e Nicole Rieko Setsuko. E anche Ellouise Shakespeare-Hart. Il racconto mescola tensione, trauma e sopravvivenza.

Dove è stato girato?

Questa produzione è stata girata nella Repubblica Dominicana. Le riprese si sono svolte in acque cristalline e spiagge remote. Hanno utilizzato anche ambientazioni caraibiche. Queste contrastano con la tensione crescente della narrazione.

Trama del film Something in the Water

Analizzando la trama, la storia inizia con cinque amiche. Loro, infatti, si riuniscono ai Caraibi per il matrimonio di Lizzie. Tra loro, in particolare, ci sono Meg e Kayla. Sono una coppia londinese che ha vissuto un’aggressione omofoba un anno prima. Di conseguenza, durante un’escursione in barca verso un’isola remota, il gruppo finisce in pericolo. Si ritrovano, infatti, in acque infestate da squali. La barca, peraltro, colpisce una barriera corallina e affonda. Le lascia, quindi, alla deriva in mare aperto. Con il sangue nell’acqua e i predatori in agguato, le protagoniste devono affrontare una doppia minaccia. Non solo quella marina, ma anche i loro rancori irrisolti e le tensioni emotive.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, Ruth muore lentamente a causa di un morso di squalo. Mentre Cam, invece, viene uccisa brutalmente. Fortunatamente, Meg e Kayla riescono a salvarsi. Vengono, infatti, recuperate dai soccorsi. Sono, però, profondamente segnate dalla tragedia. La loro relazione, peraltro, era stata messa a dura prova. Ma si ricompone, infine, nel dolore condiviso. In definitiva, l’opera si chiude con le due che tornano a casa. Sono consapevoli, infatti, che nulla sarà più come prima.

Cast completo del film Something in the Water

Il cast riunisce giovani interpreti britannici. Recitano in ruoli intensi e molto drammatici.