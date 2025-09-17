Gen V 2 è la seconda stagione della serie TV spin-off di The Boys. È disponibile su Prime Video dal 17 settembre 2025. Ambientata alla Godolkin University, questa produzione continua a seguire un gruppo di giovani supereroi. Sono alle prese con poteri instabili e traumi personali. E anche con una guerra sempre più vicina tra umani e Supes. La stagione si collega direttamente agli eventi di The Boys 4. Alza la posta in gioco e svela segreti. Segreti legati al misterioso Progetto Odessa.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Gen V 2

La regia è affidata a Steve Boyum e Thomas Schnauz. La produzione è di Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios. Collaborano con Kripke Enterprises e altre case di produzione. La showrunner è Michele Fazekas. È affiancata da un team di produttori esecutivi. Tra loro ci sono Eric Kripke, Seth Rogen e Evan Goldberg.

I protagonisti principali sono:

Jaz Sinclair : Marie Moreau

: Marie Moreau Lizze Broadway : Emma Meyer / Little Cricket

: Emma Meyer / Little Cricket London Thor e Derek Luh : Jordan Li

e : Jordan Li Maddie Phillips : Cate Dunlap

: Cate Dunlap Asa Germann : Sam Riordan

: Sam Riordan Hamish Linklater: Dean Cipher

Dove è stata girata?

La seconda stagione è stata girata in Canada. Le riprese si sono svolte principalmente a Toronto. Ci sono state riprese aggiuntive in Hamilton e Mississauga. Le location universitarie e urbane sono state adattate. Rappresentano la Godolkin University, sede centrale della narrazione.

Trama della serie tv Gen V 2

Analizzando la trama, dopo gli eventi traumatici della prima stagione, i protagonisti tornano all’università. Infatti, Marie, Emma, Jordan, Cate e Sam rientrano alla Godolkin University. Questa, però, è ora sotto il controllo del nuovo preside Cipher. Lui è un uomo ambiguo e molto spietato. Mentre Cate e Sam, peraltro, vengono celebrati come eroi, gli altri devono affrontare le conseguenze. Le conseguenze, infatti, delle loro azioni e della crescente tensione tra umani e Supes. Di conseguenza, emergono nuovi segreti legati al Progetto Odessa. Si tratta, in particolare, di un esperimento degli anni ’60. Questo, peraltro, coinvolge direttamente Marie e la fondazione della Godolkin. Pertanto, la stagione esplora il trauma e la manipolazione mediatica. E anche la lotta per l’identità in un mondo difficile. Un mondo, infatti, dove essere un eroe significa soprattutto sopravvivere.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, Marie scopre finalmente la verità sul Progetto Odessa. E anche sul coinvolgimento del fondatore Thomas Godolkin. Di conseguenza, Cipher viene smascherato. Ma non prima, purtroppo, di aver manipolato gli studenti. Voleva, infatti, creare una nuova generazione di Supes controllati. A questo punto, Cate, devastata, si ribella. E si sacrifica, quindi, per fermare il suo piano. Nel frattempo, Sam affronta il padre di Andre, Polarity. Il loro confronto, peraltro, è emotivo e molto violento. In definitiva, il racconto si chiude con Marie in fuga. Mentre Homelander e Vought, intanto, consolidano il loro potere. La guerra tra umani e Supes, quindi, è ormai inevitabile.

Cast completo della serie tv Gen V 2

Il cast di Gen V 2 conferma i volti principali della prima stagione. E introduce anche nuovi personaggi chiave. Ecco l’elenco completo: