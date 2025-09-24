Barbarian film Rai 4
Barbarian è il film horror statunitense del 2022. Lo ha scritto e diretto Zach Cregger. Andrà in onda su Rai 4. Questa pellicola ha conquistato pubblico e critica. Lo ha fatto per la sua struttura narrativa sorprendente. E anche per la sua riflessione su temi importanti. Come la fiducia, la violenza e la mascolinità tossica.

Regia, produzione e protagonisti del film Barbarian

La regia è firmata da Zach Cregger. Lui è anche l’autore della sceneggiatura. La produzione è curata da diverse case di produzione. Tra queste ci sono Regency Enterprises e Hammerstone Studios. Hanno tutte sede negli Stati Uniti d’America. I protagonisti principali sono Georgina Campbell e Bill Skarsgård. Con loro c’è anche Justin Long. Il racconto mescola suspense, horror e critica sociale.

Dove è stato girato?

Questa produzione è ambientata e girata a Detroit. Si trova nello stato del Michigan, in Stati Uniti d’America. Le riprese si sono svolte in quartieri fatiscenti. Hanno utilizzato anche interni molto claustrofobici. La fotografia è curata da Zach Kuperstein. Accentua il senso di inquietudine della storia.

Trama del film Barbarian

Analizzando la trama, la storia si concentra su Tess Marshall. Lei, infatti, arriva a Detroit per un colloquio di lavoro. E affitta, quindi, una casa tramite Airbnb. Al suo arrivo, però, scopre che la casa è già occupata. Lì, infatti, c’è Keith Toshko. Questo a causa di una doppia prenotazione. Nonostante l’iniziale diffidenza, quindi, Tess decide di restare. Durante la notte, tuttavia, scopre un passaggio segreto. Si trova, in particolare, nel seminterrato.

E conduce, peraltro, a tunnel oscuri e molto inquietanti. Qui, infatti, si cela una creatura mostruosa. È nota a tutti come The Mother. È il frutto, purtroppo, di abusi e incesti perpetrati da Frank. Lui, infatti, è un uomo che ha rapito e violentato donne per anni. La storia, inoltre, si complica con l’arrivo di AJ Gilbride. Lui è il proprietario della casa. Ed è, peraltro, coinvolto in uno scandalo. È ignaro, però, degli orrori nascosti sotto la sua stessa abitazione.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il climax, Tess, AJ e The Mother si affrontano. Lo scontro, infatti, avviene in una torre dell’acqua abbandonata. A questo punto, AJ si rivela per quello che è. Un uomo, infatti, egoista e molto corrotto. Cerca, peraltro, di usare Tess come esca. The Mother, di conseguenza, lo uccide. Ma viene, poi, eliminata da Tess. Lei, infatti, riesce a sopravvivere a questo incubo. In definitiva, il finale simboleggia il trionfo della protagonista. Una protagonista, peraltro, femminile. Trionfa, infatti, sulla violenza maschile. E anche sull’oppressione sistemica e patriarcale.

Cast completo del film Barbarian

Il cast di Barbarian include attori di rilievo. Recitano in ruoli intensi e molto disturbanti.

  • Georgina Campbell: Tess Marshall
  • Bill Skarsgård: Keith Toshko
  • Justin Long: AJ Gilbride
  • Matthew Patrick Davis: The Mother
  • Richard Brake: Frank
  • Kurt Braunohler: Doug
  • Jaymes Butler: Andre
  • Sophie Sörensen: Bonnie Zane
  • Kate Bosworth: Melisa Herberts
  • Brooke Dillman: madre di AJ
  • Sara Paxton: Megan
  • Will Greenberg: Robert

