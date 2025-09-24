Mercoledì 24 settembre, Real Time, rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre, manda in onda una nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia. La trasmissione è proposta dalle ore 21:20 circa.

Matrimonio a prima vista Italia 24 settembre, chi sono gli esperti

Matrimonio a prima vista Italia, il 24 settembre, giunge alla terza puntata della nuova edizione. Continuano ad essere molto positivi gli ascolti: il secondo appuntamento, proposto il 17 settembre scorso, ha intrattenuto 557 mila telespettatori, per una share del 3,2%. Un dato, questo, in linea con quello ottenuto nel debutto del 10 settembre.

Sono tre le coppie al centro dell’esperimento. Stiamo parlando di Melissa e Matteo, di Roberta M. e Luca e di Roberta B. e Dario. Al loro fianco, i sei concorrenti possono contare sul sostegno dell’esperto di comunicazione Andrea Favaretto, della sessuologa Nada Loffredi e della psicologa Giulia Davanzante. Marito e moglie, nella puntata odierna, devono affrontare i primi dubbi ed insicurezze.

Continuano le lune di miele

Nella puntata del 24 settembre, le tre coppie continuano le loro lune di miele. Alle Maldive, proseguono le incomprensioni fra Roberta B. e Dario. Dopo che lei ha detto a lui di non sentire alcuna attrazione fisica, marito e moglie continuano ad approfondire la conoscenza, seppur non mancano le tensioni dovute ai differenti modi di intendere una relazione. Lei, in particolare, accusa: “Dario prende ogni cosa con estrema serietà“. Lui, invece, ammette: “Con Roberta devo adattarmi ad un modo di fare che non ho mai adottato e che non voglio adottare, ma che adotterò“.

A Zanzibar, invece, il mare incantato continua ad essere al centro del viaggio di Melissa e Matteo. Anche fra loro, le cose non vanno proprio benissimo. Lo sposo critica la compagna perché, a suo dire, non tira mai fuori degli argomenti. Lei, però, si difende, sostenendo di comportarsi in tale maniera in quanto sente un muro da parte del fidanzato. Matteo però è sicuro: “Mi sembra che tu non sia interessata veramente a conoscermi“.

Matrimonio a prima vista Italia 24 settembre, a gonfie vele l’unione fra Luca e Roberta B.

Infine, a Matrimonio a prima vista Italia del 24 settembre è dato spazio alle nozze di Luca e Roberta B. Fra loro, le cose sembrano andare bene, se non fosse per alcune difficoltà incontrate nel primo approccio intimo. Ciò ha risvegliato, nella sposa, alcuni traumi del passato e lei dichiara: “Ho paura di aver rovinato qualcosa, con lui mi trovo molto bene ma ho paura di mandare in frantumi le cose“. Il marito prova a tranquillizzare la moglie, rassicurandola: “Per me non ci sono problemi“.