When Evil Lurks (noto con il titolo originale Cuando acecha la maldad) è un brutale e acclamato film horror argentino del 2023, diretto da Demián Rugna, disponibile in streaming su Prime Video. Lontano dai cliché del genere, il film ha conquistato la critica internazionale per la sua visione disturbante e originale del Male. Infatti, si è imposto come una delle grandi rivelazioni del cinema horror sudamericano, grazie a un’atmosfera cupa e a una tensione implacabile che sfocia nel terrore più puro e viscerale.

Regia, produzione e protagonisti del film When Evil Lurks

La regia e la sceneggiatura portano la firma di Demián Rugna, già autore del cult Terrified (Aterrados), che qui conferma il suo talento nel creare un orrore tangibile e spietato. La produzione è curata da Shudder (piattaforma specializzata nel genere), Aramos Cine e Machaco Films, con sede in Argentina. I protagonisti principali sono Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón e Silvina Sabater, le cui interpretazioni realistiche rendono l’orrore ancora più credibile.

Dove è stato girato?

Le riprese del film si sono svolte interamente in Argentina, scegliendo volutamente zone rurali e periferiche. Questa scelta accentua il senso di isolamento e di totale vulnerabilità dei personaggi, intrappolati in un incubo senza via di fuga. Le location includono campi agricoli desolati, strade sterrate, scuole abbandonate e abitazioni fatiscenti, con una fotografia cruda e disturbante firmata da Mariano Suárez, che trasforma il paesaggio in un’entità minacciosa.

Trama del film When Evil Lurks

Il film si svolge in una realtà rurale e distopica, dove le possessioni demoniache sono un fatto accertato, tanto da essere gestite da rigidi protocolli statali. I fratelli Pedro (Ezequiel Rodríguez) e Jimi (Demián Salomón) scoprono con orrore che il loro vicino Uriel è un “Rotten”, un posseduto da un’entità maligna in attesa di “nascere” nel mondo. Tuttavia, quando il “Pulitore” incaricato di esorcizzarlo viene brutalmente ucciso, i due, spinti dalla paura, decidono di sbarazzarsi del corpo di Uriel per allontanare la minaccia.

Di conseguenza, infrangono la prima e più importante regola: non spostare mai un posseduto. Questo atto sconsiderato scatena una vera e propria epidemia di Male. L’entità, libera, inizia a diffondersi come un virus tra animali, bambini e adulti, corrompendo ogni cosa che tocca. La possessione si manifesta in forme sempre più violente e imprevedibili, portando a scene di un orrore quasi insostenibile. Pertanto, i due fratelli devono intraprendere una fuga disperata per mettere in salvo i loro cari, ma ogni loro azione sembra solo peggiorare la situazione, trascinandoli in una spirale di perdite personali devastanti.

Spoiler finale

Nel climax finale, teso e disperato, Pedro, guidato dall’esperta “Pulitrice” Mirta (Silvina Sabater), scopre che i complici del Male hanno nascosto Uriel in una scuola abbandonata, ormai prossimo a “partorire” il demone. Lì, trovano il posseduto protetto da un gruppo di bambini già corrotti dall’entità. Nonostante un drammatico tentativo di esorcismo, Uriel viene ucciso, ma questo si rivela essere l’evento che il demone attendeva. La sua morte, infatti, permette al Male di nascere fisicamente sotto forma di un bambino mostruoso, seguito da una schiera di piccoli e terrificanti seguaci.

Infine, Pedro torna da suo fratello e suo figlio, credendo di averli messi in salvo. La scena finale, però, è devastante: mentre dà da mangiare al figlio autistico Jair, scopre che il bambino, ormai posseduto, ha ingerito i capelli e i vestiti della nonna, anch’essa vittima del Male. Il film si chiude con lo sguardo vuoto di Pedro, consapevole che il Male non solo ha vinto, ma si è incarnato nel mondo attraverso la sua stessa famiglia.

Cast completo del film When Evil Lurks

Il cast riunisce attori argentini capaci di restituire con grande intensità la tensione e la fragilità di un mondo sull’orlo del collasso.