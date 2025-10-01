Old Dog New Tricks è la nuova, esilarante serie tv comedy spagnola disponibile in streaming su Netflix a partire dal 3 ottobre 2025. La miniserie, composta da otto episodi e nota con il titolo originale Animal, racconta con un’ironia agrodolce il divertente scontro tra generazioni e mondi professionali. La narrazione, diretta da Víctor García León e Alberto de Toro, segue le tragicomiche disavventure di un veterinario di campagna, burbero e tradizionalista, costretto a reinventarsi in una moderna e lussuosa boutique per animali domestici.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Old Dog New Tricks

La regia è firmata a quattro mani da Víctor García León e Alberto de Toro, mentre la produzione è curata da Alea Media per la distribuzione internazionale su Netflix. La serie, ambientata in Spagna, si distingue per un tono brillante, a tratti surreale, ma sempre profondamente umano. I protagonisti principali sono:

Luis Zahera : interpreta Antón, un veterinario della vecchia scuola.

: interpreta Antón, un veterinario della vecchia scuola. Lucía Caraballo : nel ruolo di Uxía, la nipote moderna e idealista.

: nel ruolo di Uxía, la nipote moderna e idealista. Carmen Ruiz : interpreta Sabela, una delle eccentriche clienti.

: interpreta Sabela, una delle eccentriche clienti. Antonio Durán “Morris”: nel ruolo di Vicente Andrade, un facoltoso del paese.

Dove è stata girata?

Le riprese della serie si sono svolte interamente in Galizia, tra le province di A Coruña e Santiago de Compostela. Per ricreare il paese immaginario di Topomorto, la produzione ha utilizzato location reali di grande fascino come Pontemaceira, Vedra, Touro e lo storico Pazo Dioño. Alcune scene si svolgono inoltre lungo il celebre Cammino di Santiago e nel centro della città di Santiago de Compostela, aggiungendo un’autenticità visiva che arricchisce la narrazione.

Trama della serie tv Old Dog New Tricks

Antón (Luis Zahera) è un veterinario di campagna burbero e inflessibile, un uomo di poche parole abituato a trattare mucche e cavalli più che cani da salotto. Quando la crisi economica lo mette in ginocchio, riducendo drasticamente i suoi clienti, si ritrova costretto ad accettare un lavoro nella moderna boutique per animali “Pet-is Amis”, gestita dalla sua giovane nipote Uxía (Lucía Caraballo), una ragazza urbana, entusiasta e convinta che gli animali domestici meritino spa e cibo biologico. Inizialmente, il passaggio dalle stalle alle cucce di lusso è un trauma.

Infatti, Antón deve imparare a trattare i clienti come “famiglie conviventi” e a gestire richieste che considera assurde, come la pet-terapia o le diete vegane per cani. Di conseguenza, lo scontro con la nipote è inevitabile e dà vita a una serie di gag esilaranti e malintesi. Tuttavia, tra un battibecco e l’altro, la serie mostra come anche l’uomo più rigido e ancorato al passato possa scoprire, grazie all’affetto incondizionato degli animali e delle persone, nuovi e inaspettati modi di guardare la vita.

Spoiler finale

Nel finale di stagione, Antón affronta una crisi che rischia di mandare tutto all’aria. Un cliente VIP, ricco e arrogante, minaccia di far chiudere la boutique dopo un banale incidente con il suo prezioso cane, interpretando erroneamente i modi bruschi di Antón come incompetenza. Proprio quando lo zio sta per gettare la spugna, Uxía lo difende a spada tratta davanti a tutti, dimostrando come dietro la sua scorza dura si nascondano una competenza immensa e un cuore grande. Colpiti dalla sua lealtà, Sabela, Vicente e altri abitanti del paese organizzano una manifestazione di solidarietà per sostenere Antón. Commosso, l’uomo decide finalmente di restare, accettando il cambiamento. La serie si chiude con un’immagine tenera e simbolica: Antón accarezza con un sorriso impacciato un piccolo barboncino, dimostrando che, forse, non è mai troppo tardi per imparare nuovi trucchi.

Cast completo della serie tv Old Dog New Tricks

Il cast riunisce alcuni dei volti più noti e amati della televisione e del cinema spagnolo, con interpretazioni brillanti e ricche di sfumature.