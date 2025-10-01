Old Dog New Tricks serie tv Netflix
Soap e serie tv

Old Dog New Tricks: trama, cast, finale, dove è girata la serie tv in onda su Netflix

Riccardo Chiaravalli
1 Ottobre 2025 3 Minuti di lettura
0 Commenti

Old Dog New Tricks è la nuova, esilarante serie tv comedy spagnola disponibile in streaming su Netflix a partire dal 3 ottobre 2025. La miniserie, composta da otto episodi e nota con il titolo originale Animal, racconta con un’ironia agrodolce il divertente scontro tra generazioni e mondi professionali. La narrazione, diretta da Víctor García León e Alberto de Toro, segue le tragicomiche disavventure di un veterinario di campagna, burbero e tradizionalista, costretto a reinventarsi in una moderna e lussuosa boutique per animali domestici.

Luis Zahera e Lucía Caraballo, protagonisti di Old Dog New Tricks

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Old Dog New Tricks

La regia è firmata a quattro mani da Víctor García León e Alberto de Toro, mentre la produzione è curata da Alea Media per la distribuzione internazionale su Netflix. La serie, ambientata in Spagna, si distingue per un tono brillante, a tratti surreale, ma sempre profondamente umano. I protagonisti principali sono:

  • Luis Zahera: interpreta Antón, un veterinario della vecchia scuola.
  • Lucía Caraballo: nel ruolo di Uxía, la nipote moderna e idealista.
  • Carmen Ruiz: interpreta Sabela, una delle eccentriche clienti.
  • Antonio Durán “Morris”: nel ruolo di Vicente Andrade, un facoltoso del paese.

Dove è stata girata?

Le riprese della serie si sono svolte interamente in Galizia, tra le province di A Coruña e Santiago de Compostela. Per ricreare il paese immaginario di Topomorto, la produzione ha utilizzato location reali di grande fascino come Pontemaceira, Vedra, Touro e lo storico Pazo Dioño. Alcune scene si svolgono inoltre lungo il celebre Cammino di Santiago e nel centro della città di Santiago de Compostela, aggiungendo un’autenticità visiva che arricchisce la narrazione.

Un paesaggio della Galizia, location della serie tv

Trama della serie tv Old Dog New Tricks

Antón (Luis Zahera) è un veterinario di campagna burbero e inflessibile, un uomo di poche parole abituato a trattare mucche e cavalli più che cani da salotto. Quando la crisi economica lo mette in ginocchio, riducendo drasticamente i suoi clienti, si ritrova costretto ad accettare un lavoro nella moderna boutique per animali “Pet-is Amis”, gestita dalla sua giovane nipote Uxía (Lucía Caraballo), una ragazza urbana, entusiasta e convinta che gli animali domestici meritino spa e cibo biologico. Inizialmente, il passaggio dalle stalle alle cucce di lusso è un trauma.

Infatti, Antón deve imparare a trattare i clienti come “famiglie conviventi” e a gestire richieste che considera assurde, come la pet-terapia o le diete vegane per cani. Di conseguenza, lo scontro con la nipote è inevitabile e dà vita a una serie di gag esilaranti e malintesi. Tuttavia, tra un battibecco e l’altro, la serie mostra come anche l’uomo più rigido e ancorato al passato possa scoprire, grazie all’affetto incondizionato degli animali e delle persone, nuovi e inaspettati modi di guardare la vita.

Spoiler finale

Nel finale di stagione, Antón affronta una crisi che rischia di mandare tutto all’aria. Un cliente VIP, ricco e arrogante, minaccia di far chiudere la boutique dopo un banale incidente con il suo prezioso cane, interpretando erroneamente i modi bruschi di Antón come incompetenza. Proprio quando lo zio sta per gettare la spugna, Uxía lo difende a spada tratta davanti a tutti, dimostrando come dietro la sua scorza dura si nascondano una competenza immensa e un cuore grande. Colpiti dalla sua lealtà, Sabela, Vicente e altri abitanti del paese organizzano una manifestazione di solidarietà per sostenere Antón. Commosso, l’uomo decide finalmente di restare, accettando il cambiamento. La serie si chiude con un’immagine tenera e simbolica: Antón accarezza con un sorriso impacciato un piccolo barboncino, dimostrando che, forse, non è mai troppo tardi per imparare nuovi trucchi.

Antón (Luis Zahera) sorride mentre accarezza un cagnolino

Cast completo della serie tv Old Dog New Tricks

Il cast riunisce alcuni dei volti più noti e amati della televisione e del cinema spagnolo, con interpretazioni brillanti e ricche di sfumature.

  • Luis Zahera: Antón
  • Lucía Caraballo: Uxía
  • Carmen Ruiz: Sabela
  • Antonio Durán “Morris”: Vicente Andrade
  • Sergio Abelaira: cliente esigente
  • Darío Loureiro: veterinario rivale
  • Adrián Viador: influencer animalista

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Riccardo Chiaravalli

Ho 30 anni, sono laureato in legge ed esercito la professione. Sono appassionato di tv e delle serie statunitensi basate sui legal drama.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.