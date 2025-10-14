Terrifier 3 è il terzo, attesissimo film della saga horror creata da Damien Leone, disponibile in streaming su Prime Video. Il film, che prosegue direttamente gli eventi del cult Terrifier 2, alza ulteriormente l’asticella della violenza, immergendo il suo iconico killer in un’ambientazione inedita e dissacrante: il periodo natalizio. Infatti, il tono si fa ancora più cupo e viscerale, trasformando la gioia delle feste in un incubo senza fine.

Regia, produzione e protagonisti del film Terrifier 3

Damien Leone firma ancora una volta la regia, ma il suo controllo creativo è totale: è anche autore del soggetto, della sceneggiatura, del montaggio e degli effetti speciali pratici che hanno reso la saga così celebre. La produzione è una collaborazione tra Dark Age Cinema, Fuzz on the Lens Productions, Bloody Disgusting e The Coven. I protagonisti principali sono:

David Howard Thornton , che torna a interpretare il terrificante Art the Clown.

, che torna a interpretare il terrificante Art the Clown. Lauren LaVera nel ruolo dell’eroina Sienna.

nel ruolo dell’eroina Sienna. Samantha Scaffidi e Elliot Fullam, che riprendono i loro ruoli.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato il film negli Stati Uniti, principalmente nello stato del New Jersey, tra le cittadine di Atlantic Highlands, Red Bank e Keyport. Le location, che includono tranquilli quartieri residenziali, ospedali, scuole e centri commerciali addobbati a festa, sono state scelte per creare un contrasto stridente tra la serena atmosfera natalizia e l’orrore brutale scatenato da Art the Clown. Le strade innevate, quindi, non sono uno sfondo idilliaco, ma il terreno di caccia del killer.

Trama del film Terrifier 3

Dopo essere miracolosamente sopravvissuti al massacro di Halloween, Sienna (Lauren LaVera) e suo fratello minore Jonathan (Elliot Fullam) cercano faticosamente di ricostruire le loro vite. Tuttavia, il trauma li ha segnati profondamente e la normalità sembra un miraggio. Proprio mentre la cittadina di Miles County si prepara a celebrare il Natale, una nuova ondata di terrore si abbatte su di essa. Infatti, Art the Clown (David Howard Thornton) ritorna dal regno dei morti, ancora più sadico e spietato. Questa volta, indossa un macabro travestimento da Babbo Natale per portare morte e disperazione durante la notte più magica dell’anno.

Di conseguenza, il killer si aggira per le strade innevate, compiendo omicidi di una ferocia inaudita, trasformando gli addobbi natalizi in strumenti di tortura. Mentre il panico dilaga, Sienna capisce di essere l’unica in grado di fermarlo. Non più una vittima, ma una guerriera, accetta il suo destino e, con l’aiuto di nuovi e inaspettati alleati, si prepara allo scontro finale. Pertanto, il film alterna momenti di tensione psicologica a sequenze splatter estreme, esplorando il tema della resistenza al male e della trasformazione del trauma in forza.

Spoiler finale

Nel climax finale, sanguinoso e apocalittico, Sienna, ormai trasformata in un angelo vendicatore, affronta Art in una scuola abbandonata, il loro campo di battaglia definitivo. Dopo una lotta brutale che spinge entrambi al limite, la ragazza riesce a ferirlo gravemente, quasi a ucciderlo. Tuttavia, proprio quando la vittoria sembra a portata di mano, il clown svanisce misteriosamente nel nulla, lasciando dietro di sé solo una scia di sangue. La scena finale è agghiacciante: la telecamera si sposta sulla figlia di Art (la bambina pallida introdotta in Terrifier 2), che osserva un albero di Natale decorato con resti umani, sorridendo. Un’immagine che non lascia dubbi: l’orrore non è finito, ha solo cambiato forma, e la stirpe di Art è pronta a continuare il massacro.

Cast completo del film Terrifier 3

Il cast riunisce i volti già noti e amati della saga e nuove presenze provenienti dal panorama horror indipendente.