Continua il percorso della Nazionale verso USA 2026. Martedì 14 ottobre, infatti, si svolge il match Italia-Israele, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali del prossimo anno.

Italia-Israele Qualificazioni Mondiali, gli Azzurri a caccia della vittoria per blindare l’accesso ai Playoff

Italia-Israele potrebbe essere una partita decisiva per il futuro degli Azzurri. La compagine guidata da Gennaro Gattuso, infatti, è inserita all’interno del raggruppamento I. Il girone è dominato dalla Norvegia, prima a punteggio pieno e con una differenza reti a dir poco eccezionale, frutto dei 29 gol fatti e delle appena tre marcature subite.

L’Italia, con 12 punti in cinque match, è seconda nella classifica, in un posizionamento che garantirebbe l’accesso ai Playoff. Al terzo posto, dunque momentaneamente esclusa dal campionato iridato, c’è proprio Israele, che di punti ne ha 9, ottenuti in sei sfide. Qualora l’Italia riuscisse ad ottenere la vittoria al termine della partita odierna sarebbe praticamente certa di disputare i Playoff.

L’incontro fra eccezionali misure di sicurezza

Italia-Israele si disputa dalle ore 20:45 ad Udine. Il faccia a faccia presenta delle misure di sicurezza eccezionali e sono attesi dei cortei di protesta, nel corso della serata, in città.

In chiaro, la visione di Italia-Israele è garantita dalla Rai. La partita, in particolare, è visibile su Rai 1, che si collega con il pre-partita dalle ore 20:30 circa, subito dopo la fine del TG1. Di conseguenza, saltano le puntate di Cinque Minuti e di Affari Tuoi.

Lo spazio che precede il fischio di inizio è guidato da Alessandro Antinelli. Ospite di tale spazio è Andrea Stramaccioni. La partita vera e propria è raccontata da Andrea Rimedio e da Lele Adani. A bordocampo, per realizzare le interviste ai protagonisti, c’è Tiziana Alla. Al termine del triplice fischio si svolge il post-partita, nel quale è analizzato ciò che è avvenuto in campo e sono raccolte le dichiarazioni dei protagonisti.

Oltre che in televisione, il faccia a faccia è fruibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Italia-Israele Qualificazioni Mondiali, la differita su Sky

Italia-Israele, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali, è visibile, in differita, su Sky. L’emittente satellitare propone la sfida, in differita, sulla rete Sky Sport Calcio, trasmesso sul canale 202. La partita è inserita nei palinsesti dalle 00:05 circa ed è raccontata dalla storica coppia composta da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, che negli ultimi decenni hanno raccontato le grandi imprese della Nazionale. In streaming, sempre in differita, il match è fruibile su Sky Go.