Il film horror Thanksgiving La morte ti ringrazierà arriva in prima serata su Rai 4 domenica 23 novembre 2025 alle ore 22:47. Diretto dal maestro del genere Eli Roth, questo slasher movie è un omaggio sanguinoso e irriverente alla tradizione americana del Giorno del Ringraziamento. La pellicola, nata da un’idea geniale concepita per un finto trailer, trasforma la festa più amata d’America in un incubo. Un misterioso killer mascherato, infatti, decide di trasformare la cittadina di Plymouth nel suo personale terreno di caccia, seminando terrore e morte. Con una narrazione che unisce suspense, violenza esplicita e humor nero, il film esplora i lati più oscuri del consumismo e della vendetta, offrendo agli amanti dell’horror una storia tesa e brutale dall’inizio alla fine.

Regia, produzione e protagonisti del film Thanksgiving La morte ti ringrazierà

La regia è firmata da Eli Roth, un nome di garanzia per gli appassionati del genere, già autore di cult come Hostel e The Green Inferno. La sceneggiatura è opera di Jeff Rendell, che ha sviluppato l’idea nata dal celebre fake trailer incluso nel progetto Grindhouse del 2007. La produzione è curata da un team di case cinematografiche statunitensi che include Spyglass Media Group, Dragonfly Entertainment ed Electromagnetic Productions. I protagonisti principali sono Patrick Dempsey, Nell Verlaque, la star dei social Addison Rae, Jalen Thomas Brooks, Gina Gershon e Rick Hoffman.

Dove è stato girato?

Sebbene il film sia ambientato nella storica cittadina di Plymouth, Massachusetts, le riprese si sono svolte principalmente in Canada, tra le città di Toronto e Hamilton. Le location utilizzate includono vasti centri commerciali, tipiche case suburbane americane, scuole superiori, tranquille strade residenziali e ristoranti. La fotografia del film adotta toni cupi e autunnali, perfetti per creare un’atmosfera opprimente e carica di suspense.

Trama del film Thanksgiving La morte ti ringrazierà

La storia ha inizio durante il caos del Black Friday a Plymouth, dove un violento assalto dei clienti all’interno di un centro commerciale si trasforma in una terribile tragedia con diverse vittime. Un anno dopo, proprio mentre la città si prepara a celebrare il Giorno del Ringraziamento, un misterioso killer mascherato da pellegrino inizia a seminare il panico. L’assassino, infatti, ha un obiettivo preciso: dare la caccia e uccidere tutti coloro che ritiene responsabili dell’incidente dell’anno precedente, seguendo un macabro piano di vendetta ispirato alla festività.

Di conseguenza, Jessica (Nell Verlaque), la figlia del proprietario del centro commerciale, e il suo gruppo di amici diventano i bersagli principali del killer. Quest’ultimo li perseguita senza tregua, inviando loro messaggi criptici sui social media e compiendo omicidi rituali sempre più efferati. Parallelamente, lo sceriffo Eric Newlon (Patrick Dempsey) avvia un’indagine disperata per fermare la strage, ma il killer sembra essere sempre un passo avanti a tutti, dimostrando un’astuzia e una crudeltà fuori dal comune.

Finale del film (con spoiler)

Nel culmine della tensione, si scopre che il killer è in realtà Thomas Wright (Rick Hoffman), il padre di una delle vittime della tragedia del Black Friday, accecato dal desiderio di vendetta. Dopo un sanguinoso confronto finale all’interno di una casa addobbata a festa per il Ringraziamento, Jessica riesce a sopravvivere e a sconfiggere l’assassino. Tuttavia, il film si chiude con un finale volutamente aperto: le autorità non rinvengono il corpo del killer, lasciando così presagire un suo possibile e terrificante ritorno in futuro.

Cast completo del film Thanksgiving La morte ti ringrazierà

Il cast riunisce attori giovani, emergenti dal mondo dei social media, e veterani del cinema horror e thriller, creando un mix interessante ed efficace.