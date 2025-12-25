Il film Black Christmas è disponibile per la visione sul canale Mediaset Italia 2. Sophia Takal ne cura la direzione, realizzando un teso horror/thriller datato 2019. Questa pellicola si configura come una reinterpretazione in chiave femminista del celebre classico slasher del 1974. La narrazione sviluppa un racconto di suspense e vendetta ambientato in un campus universitario, dove un gruppo di studentesse deve lottare per la propria sopravvivenza durante le festività natalizie.

Regia, produzione e protagonisti del film Black Christmas

La direzione del film è affidata a Sophia Takal, la cui visione ha infuso nel film un forte sottotesto di critica sociale.

La produzione è di origine statunitense, con distribuzione in Italia sul canale Mediaset Italia 2.

I protagonisti principali che animano il thriller sono: Imogen Poots (Riley Stone), Aleyse Shannon (Kris), Lily Donoghue (Marty), Brittany O’Grady (Jesse), Caleb Eberhardt (Landon) e Cary Elwes (Professor Gelson).

Dove è stato girato?

Il film è stato girato interamente in Nuova Zelanda. I set sono stati allestiti per ricreare il campus universitario di Hawthorne College, il luogo centrale e inquietante che diventa il teatro della serie di omicidi che sconvolgono la narrazione.

Trama del film Black Christmas

Al Hawthorne College, le studentesse della confraternita Mu Kappa Epsilon si preparano con gioia alle vacanze di Natale. La protagonista Riley Stone (Imogen Poots) e le sue amiche, però, si ritrovano improvvisamente perseguitate e minacciate da un misterioso stalker che indossa una maschera. Di conseguenza, il clima di festa si trasforma rapidamente in un incubo di terrore. Intanto, gli omicidi nel campus si moltiplicano, lasciando dietro di sé una scia di sangue. Nonostante ciò, le ragazze iniziano a sospettare di tutti gli uomini che ruotano attorno alla loro vita universitaria. Perciò, la tensione cresce esponenzialmente, portando a galla un complotto oscuro e antico.

Poi, il mistero si addentra nelle radici del campus, rivelando l’esistenza di una confraternita maschile e di un antico rituale. Quindi, la lotta per la sopravvivenza diventa una ribellione contro il patriarcato. Eppure, la polizia locale si dimostra incapace di aiutare. Alla fine, le ragazze devono affrontare il nemico da sole. La trama è un thriller che mescola violenza e il tema del riscatto femminile contro il potere maschile.

Spoiler finale

Nel momento culminante e finale del film, Riley e le sue compagne affrontano direttamente e coraggiosamente gli assassini. Le protagoniste scoprono che dietro gli omicidi si nasconde una setta maschile che utilizza un potere soprannaturale per sottomettere e controllare le donne. Grazie al loro coraggio e all’unione, riescono a ribellarsi e a sconfiggere gli aggressori, ribaltando in modo inatteso e significativo il destino del campus e vendicando le vittime.

Cast completo del film Black Christmas

Il cast riunisce giovani e talentuosi interpreti e volti noti del cinema horror, con una forte enfasi sulle performance femminili. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: