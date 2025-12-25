Giovedì 25 dicembre, in diretta su NOVE, è in onda la finale de La Corrida 2025 e di seguito vi sveliamo chi sono i finalisti. La serata prende il via, come sempre, alle ore 21:30 circa.

La Corrida 2025 finalisti, sedici gli artisti che si contendono la vittoria

La finale de La Corrida 2025, guidata come sempre da Amadeus, è arricchita da sedici artisti, pronti a salire sul palco per cercare di vincere l’ambito premio. Spazio, in primis, a Salvatore Ferdinandez. Originario di Capua, nella vita si occupa di animazione ed effettua laboratori creativi e nello show ha portato il personaggio della Cameriera Esaurita.

Salgono sul palco, poi, Sophia Renna, che nelle scorse puntate ha convinto tutti cantando e suonando al pianoforte, il cantante Silvino Fabiano e Riccardo Ciano, che invece firma una performance in cui imita Vasco Rossi. Molto attesi sono Federica Borromeo, cantante dalle spiccate capacità liriche, e Pasquale Ciffolilli, ballerino pensionato.

La Corrida 2025 finalisti, gli altri protagonisti

Altri finalisti de La Corrida 2025 sono la pole dancer Gabriella Ritrovato, gli artisti Biagio e Denisa e Giuseppe Di Rollo, musicista che è accompagnato dalla sua fisarmonica.

Amadeus dà spazio alla performance dello spogliarellista Italo Arienti e Vince Grosso, che declama una delle sue poesie. A La Corrida 2025 c’è Aldo Buzzella con Biancaneve fra gli animali, oltre a Mattia con Yuri Mengoni con le sue fruste musicali romagnole.

Paride Panfili, invece, mira a divertire tutti con le parodie della soap Manuela, risalente al 1992. Infine, ci sono I Ragazzi di Campagna con i batacchi sotto l’accappatoio e La Morte del Cigno, gruppo di ballerini che prende in giro, in modo ironico e scanzonato, il noto balletto.

Il pubblico decreta il posizionamento finale

Non cambia, neanche in occasione della finale, il meccanismo di funzionamento de La Corrida 2025. Il conduttore Amadeus, infatti, accoglie sul palco tutti i sedici concorrenti, che realizzano delle esibizioni supportati dall’orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.

Al suo fianco, il conduttore può fare i conti, come in tutti gli scorsi appuntamenti, sulla presenza di un capopopolo, ovvero un vip proveniente dal mondo del cinema o della televisione. In occasione della finale, in tale ruolo è dato spazio all’attore Rocco Papaleo.

A decretare il posizionamento nella classifica dei vari artisti è il pubblico in studio. Esso, verso la fine di tutte le performance, è chiamato ad esprimere un parere: applausi per mostrare gradimento, fischi e rumore per esprimere dissenso. Il finalista che ha ricevuto il riscontro più positivo è nominato vincitore.