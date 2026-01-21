Una serata all’insegna del brivido e delle risate attende i telespettatori su Rai 4 con la messa in onda del film Non fate infuriare l’elfo. Questa pellicola del 2023, diretta dal regista Magnus Martens, rappresenta un originale incrocio tra la commedia natalizia e l’horror, recuperando lo spirito dei classici anni ’80 come Gremlins. La storia mescola abilmente il folklore nordico con lo slapstick e momenti splatter, raccontando le disavventure di una famiglia americana che eredita una baita in Norvegia. Tuttavia, la loro presenza disturba un antico inquilino del fienile: un elfo molto legato alle tradizioni e per nulla propenso a tollerare chi le infrange.

Regia, produzione e protagonisti del film Non fate infuriare l’elfo

Dietro la macchina da presa troviamo Magnus Martens, cineasta abile nel bilanciare tensione e umorismo nero. La pellicola nasce da una co-produzione tra Norvegia e Stati Uniti, riflettendo anche a livello produttivo lo scontro culturale al centro della trama. Il cast internazionale vede spiccare Martin Starr, noto per i suoi ruoli comici, affiancato da Amrita Acharia e dal leggendario Kiran Shah nel ruolo della creatura fantastica. Insieme, gli attori danno vita a un gruppo disfunzionale che dovrà imparare a collaborare per sopravvivere.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese interamente in Norvegia, immergendosi in paesaggi mozzafiato dominati da montagne innevate e fitte foreste. Queste location naturali non fungono solo da sfondo, ma diventano parte integrante della narrazione, enfatizzando l’isolamento della famiglia e la minaccia incombenze che si nasconde nella natura selvaggia. Le baite tradizionali in legno contribuiscono a creare quell’atmosfera rustica tipica del folklore scandinavo.

Trama del film Non fate infuriare l’elfo

Il racconto segue le vicende dei Nordheim: il padre Bill, la matrigna Carol e i figli Nora e Lucas. Con l’intento di riconnettersi alle proprie radici, Bill trascina la famiglia dalla California alle gelide montagne della Norvegia, dove ha ereditato una vecchia proprietà. Il suo sogno consiste nel trasformare il fienile in un accogliente bed & breakfast, ma l’entusiasmo si scontra presto con la diffidenza dei locali e il malcontento dei figli.

Durante l’esplorazione della proprietà, il piccolo Lucas fa una scoperta incredibile: nel fienile abita un “Nisse”, un elfo del folklore locale. La creatura, scorbutica e abitudinaria, accetta la presenza degli umani a patto che questi rispettino tre regole fondamentali: niente luci forti, niente cambiamenti strutturali e, soprattutto, niente rumore. Lucas cerca di avvertire il padre, ma Bill, convinto che si tratti solo di vecchie superstizioni, ignora ogni segnale. Determinato a festeggiare il Natale in grande stile, organizza un party rumoroso, installa luminarie accecanti e dimentica di offrire la tradizionale scodella di porridge all’elfo. Questa serie di affronti scatena l’ira della creatura, che decide di eliminare gli intrusi americani con ogni mezzo necessario.

Spoiler finale

La situazione degenera rapidamente in una guerriglia domestica. L’elfo, non agendo più da solo, chiama a raccolta i suoi simili per assediare la casa. La famiglia Nordheim, inizialmente terrorizzata, trasforma la propria disperazione in forza combattiva. Utilizzando oggetti di uso comune e trappole improvvisate, Bill e i suoi cari respingono l’assalto delle piccole ma letali creature. Lo scontro raggiunge l’apice quando Lucas riesce a comunicare nuovamente con il capo degli elfi, offrendo finalmente il porridge della pace. Tuttavia, la tregua arriva solo dopo aver distrutto gran parte della proprietà e aver eliminato diversi assalitori. I sopravvissuti comprendono che il rispetto per le tradizioni locali vale più di ogni modernizzazione, chiudendo l’avventura con una nuova consapevolezza, seppur ammaccati e circondati dalle macerie.

Cast completo del film Non fate infuriare l’elfo

Di seguito l’elenco degli interpreti principali e i rispettivi ruoli all’interno della pellicola: