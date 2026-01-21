L’appuntamento con il crime francese si rinnova questa sera su Giallo (canale 38), che trasmette l’episodio Alexandra Il fuoco sacro. La puntata rientra nella serie di successo Alexandra Ehle, incentrata sulle indagini della brillante e anticonformista medico legale di Bordeaux. In questa nuova avventura, la protagonista deve decifrare un enigma complesso, scaturito da un omicidio che intreccia simbolismo religioso e oscuri segreti del passato.

Regia, produzione e protagonisti dell’episodio Alexandra Il fuoco sacro

La produzione, di matrice interamente francese, conferma la scelta di ambientare le vicende nella suggestiva città di Bordeaux, sfruttando sia gli scenari urbani che quelli naturali circostanti. A guidare il cast troviamo l’impareggiabile Julie Depardieu, che presta il volto all’eccentrica anatomopatologa. Attorno a lei ruota un cast ricorrente che interpreta i membri della polizia giudiziaria e dello staff medico, creando una dinamica narrativa che oscilla tra il dramma investigativo e la commedia di carattere.

Dove è stato girato?

Le riprese di questo specifico episodio hanno coinvolto diverse location in Francia. Oltre al centro urbano di Bordeaux, la troupe si è spostata nella selvaggia zona delle Landes. Qui, la fitta foresta e il corso del fiume Leyre offrono lo sfondo perfetto per il macabro ritrovamento che dà avvio alla storia, accentuando l’atmosfera misteriosa e cupa del racconto.

Trama dell’episodio Alexandra Il fuoco sacro

La narrazione prende il via con una scoperta inquietante nel cuore della foresta delle Landes. Le acque del fiume Leyre trasportano una zattera di fortuna sulla quale giace il corpo senza vita di Gabriel Loroy. La scena del crimine appare quasi teatrale, suggerendo un rituale o un messaggio preciso lasciato dall’assassino. Non appena Alexandra inizia l’esame autoptico, un dettaglio cattura immediatamente la sua attenzione: sulla pelle della vittima spicca un tatuaggio molto particolare raffigurante Sant’Agata, la martire cristiana venerata come patrona dei fuochi.

Questo elemento simbolico spinge Alexandra a porsi domande che vanno oltre la semplice causa della morte. Per quale motivo un uomo come Gabriel avrebbe deciso di incidere sul proprio corpo un’iconografia così specifica e carica di significato? Le indagini preliminari rivelano che la vittima conduceva un’esistenza apparentemente tranquilla, ma l’intuizione del medico legale suggerisce il contrario. Collaborando, seppur in modo burrascoso, con il comandante della polizia, Alexandra scava nel passato di Loroy. Emergono così dettagli su antichi rituali locali, ossessioni mistiche e una rete di relazioni interpersonali molto più complessa del previsto. Ogni indizio raccolto sembra condurre verso una verità scomoda che qualcuno tenta disperatamente di nascondere.

Spoiler finale

Nelle battute finali, l’intuito di Alexandra si rivela decisivo. La protagonista comprende che il tatuaggio non rappresenta una semplice devozione religiosa, bensì la chiave di volta per decifrare il movente. Il simbolo di Sant’Agata si collega direttamente a un grave trauma vissuto da Gabriel anni prima, un evento legato al fuoco che ha segnato la sua coscienza in modo indelebile. L’omicidio, quindi, non scaturisce da un fanatismo esterno, ma da una dinamica di colpa ed espiazione. Scoprendo la verità, Alexandra riesce a identificare il colpevole e, come di consueto, restituisce dignità alla memoria della vittima, chiudendo il caso con la sua tipica umanità.

Cast completo dell’episodio Alexandra Il fuoco sacro

Di seguito l’elenco degli attori principali che animano la puntata, inclusi i membri storici del team investigativo e i personaggi chiave della trama verticale: