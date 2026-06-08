Su Prime Video è disponibile Ti uccideranno, film action horror del 2026 diretto da Kirill Sokolov. Il titolo originale è They Will Kill You e unisce azione, commedia nera, splatter e atmosfere demoniache.

La storia segue Asia Reaves, una donna dal passato difficile che accetta un lavoro come domestica in un lussuoso edificio di New York, il misterioso Virgil. Quello che sembra un impiego qualunque si trasforma presto in una trappola mortale: il palazzo nasconde una setta satanica pronta a sacrificare nuove vittime.

Regia, produzione e protagonisti del film “Ti uccideranno”

Ti uccideranno è diretto da Kirill Sokolov, regista russo qui alle prese con un film ad alto tasso di violenza stilizzata, umorismo nero e azione frenetica. La sceneggiatura è firmata da Kirill Sokolov e Alex Litvak.

Il film è una produzione internazionale tra Stati Uniti, Sudafrica e Canada. Al centro della vicenda c’è Asia Reaves, interpretata da Zazie Beetz, una ex detenuta che arriva al Virgil con un obiettivo preciso: ritrovare la sorella scomparsa Maria Reaves, interpretata da Myha’la.

Nel cast troviamo anche Patricia Arquette nel ruolo di Lilith Woodhouse, figura inquietante legata alla gestione del palazzo, Paterson Joseph nel ruolo di Ray Woodhouse, Tom Felton nel ruolo di Kevin Sullivan e Heather Graham nel ruolo di Sharon Vanderbilt.

Il film gioca sul contrasto tra l’eleganza del Virgil, abitato da personaggi ricchi e apparentemente rispettabili, e la violenza rituale che si nasconde al suo interno. Asia diventa così la preda designata di una notte di terrore, ma i membri della setta scoprono presto di aver sottovalutato la sua capacità di sopravvivere.

Dove è stato girato?

Ti uccideranno è ambientato principalmente a New York, all’interno del palazzo chiamato The Virgil, un elegante grattacielo che nasconde un covo demoniaco. La città americana è il contesto narrativo della vicenda, ma gran parte della tensione si concentra negli interni dell’edificio.

Le riprese del film si sono svolte a Città del Capo, in Sudafrica, tra novembre e dicembre 2024. La produzione ha utilizzato la città sudafricana per ricreare gli ambienti urbani e soprattutto gli spazi claustrofobici del Virgil, luogo centrale della storia.

Il palazzo diventa il vero protagonista visivo del film: corridoi, stanze private, passaggi nascosti, condotti e sale rituali compongono una trappola verticale da cui Asia Reaves deve tentare di uscire viva. L’ambientazione chiusa permette alla regia di Kirill Sokolov di costruire un’atmosfera da survival horror, con combattimenti ravvicinati e sequenze sempre più grottesche.

Trama del film “Ti uccideranno”

La trama di Ti uccideranno segue Asia Reaves, una donna segnata da un passato traumatico. Anni prima, durante un tentativo di fuga da un padre violento, Asia ha sparato all’uomo ed è finita in prigione. Sua sorella minore Maria, invece, è rimasta indietro, e da allora il loro rapporto è stato spezzato dal senso di colpa e dalla distanza.

Dopo essere uscita dal carcere, Asia riesce a rintracciare Maria fino al Virgil, un edificio esclusivo di New York frequentato da persone ricche, potenti e apparentemente intoccabili. Per entrare nel palazzo, si presenta come nuova domestica, accettando un lavoro che le permette di muoversi all’interno dell’edificio.

Ad accoglierla c’è Lilith Woodhouse, la sovrintendente del Virgil, una donna elegante e inquietante che sembra sapere molto più di quanto dica. Poco dopo il suo arrivo, Asia scopre che il palazzo non è un semplice condominio di lusso: al suo interno opera una setta demoniaca che sacrifica esseri umani in cambio di potere e immortalità.

Quando i membri della setta cercano di trasformarla nella prossima vittima, Asia reagisce con una violenza feroce. Addestrata dalla vita e dal carcere a difendersi, la donna affronta i suoi aggressori stanza dopo stanza, mentre cerca di scoprire che cosa sia accaduto davvero a Maria.

La notte al Virgil diventa così una caccia al contrario: i carnefici pensavano di avere davanti una preda facile, ma Asia Reaves si rivela molto più pericolosa di quanto avessero immaginato.

Spoiler finale

Nel finale di Ti uccideranno, Asia Reaves scopre fino in fondo la natura del Virgil. L’edificio è un tempio dedicato a una forza demoniaca e i suoi abitanti, guidati da Lilith Woodhouse, mantengono la propria immortalità attraverso sacrifici umani.

La verità più dolorosa riguarda Maria Reaves. La sorella di Asia è stata trascinata nel meccanismo della setta e il suo destino è legato al patto oscuro che tiene in vita gli abitanti del palazzo. Per salvarla e spezzare il controllo della setta, Asia deve affrontare Lilith, Kevin, Sharon e gli altri membri del culto.

La resa dei conti è violenta e grottesca: Asia uccide più volte i membri della setta, ma scopre che non possono essere eliminati in modo normale. Il loro potere dipende dal rituale e dall’oggetto demoniaco che alimenta il patto. Solo distruggendo il cuore del sistema può interrompere il ciclo di morte.

Nel climax, Asia riesce a colpire il culto al suo centro, incendiando ciò che garantisce ai membri del Virgil la loro sopravvivenza soprannaturale. La setta viene apparentemente sconfitta e Asia riesce a uscire dall’incubo, ma il finale resta volutamente ambiguo.

La conclusione lascia infatti aperta la possibilità che il male non sia stato cancellato del tutto. Il legame tra Maria, il sacrificio e il potere demoniaco suggerisce che la maledizione del Virgil potrebbe non essere davvero finita. Il finale di Ti uccideranno mescola quindi liberazione e inquietudine, mantenendo aperta la porta a un possibile seguito.

Cast completo del film “Ti uccideranno”

Il cast di Ti uccideranno riunisce volti noti del cinema e della televisione internazionale. Al centro della storia c’è Asia Reaves, interpretata da Zazie Beetz, affiancata da personaggi legati alla setta demoniaca del Virgil e al passato familiare della protagonista.

Zazie Beetz : Asia Reaves

: Asia Reaves Myha’la : Maria Reaves

: Maria Reaves Patricia Arquette : Lilith Woodhouse

: Lilith Woodhouse Paterson Joseph : Ray Woodhouse

: Ray Woodhouse Tom Felton : Kevin Sullivan

: Kevin Sullivan Heather Graham : Sharon Vanderbilt

: Sharon Vanderbilt Angus Sampson : investigatore privato e avvocato di Asia

: investigatore privato e avvocato di Asia James Remar : voce della testa di maiale

: voce della testa di maiale Darron Meyer : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Chris van Rensburg : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Gabe Gabriel: ruolo non specificato

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