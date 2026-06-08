Lunedì 8 giugno, a partire dalle ore 21:15 circa su Rai 3, prende il via lo speciale Mussolini Le verità nascoste. Si tratta di una docu-inchiesta incentrata sui misteri che ancora oggi interessano la morte del Duce.

Mussolini Le verità nascoste, il presunto legame con Winston Churchill

Al timone di Mussolini Le verità nascoste c’è Massimo Giletti. Dopo l’esperienza con il talk Lo Stato delle Cose, la cui edizione è terminata alcune settimane fa, il giornalista torna protagonista del prime time del lunedì di Rai 3.

L’appuntamento consiste in una docu-inchiesta, che il giornalista ha effettuato in merito alla morte di Benito Mussolini. Il format, fruibile anche in streaming su Rai Play, esplora la possibilità avanzata da alcuni studiosi relativa a un possibile coinvolgimento del primo ministro inglese Winston Churchill.

Focus sulla corrispondenza epistolare

Mussolini Le verità nascoste va alla ricerca dei motivi che potrebbero aver spinto il capo di Stato britannico ad essere coinvolto nella scomparsa del Duce. Una risposta, a tal proposito, potrebbe forse arrivare dalla corrispondenza epistolare fra Mussolini e Churchill. I due, per anni, si sarebbero scambiati dei messaggi, che potrebbero contenere alcune verità scomode sulla Seconda Guerra Mondiale.

Massimo Giletti, nella docu-inchiesta, propone un focus sulla visita che Churchill ha compiuto in Italia nel ’45. Era settembre e dopo aver vinto la guerra ma perso le elezioni, lo statista inglese decise di effettuare una vacanza sul Lago di Como. Una scelta forse non casuale, trattandosi dei luoghi dove Mussolini trascorse gli ultimi giorni della sua vita. L’ipotesi è che Churchill fosse nel nostro paese per cercare i messaggi scambiati con Mussolini e che ancora oggi, a 80 anni di distanza, non sono mai stati ritrovati.

Mussolini Le verità nascoste, gli ospiti

Nel corso di Mussolini Le verità nascoste l’obiettivo è restituire la verità storica degli eventi analizzati, mediante le parole dei testimoni e grazie alle analisi di esperti, storici e giornalisti.

Durante lo speciale, Massimo Giletti dà spazio allo storico Gianni Oliva, al giornalista Bruno Vespa, ai saggisti Mirella Serri e Roberto Festorazzi, a Michele Santoro e al professor Vittorio Fineschi, medico legale dell’Università Sapienza di Roma. A loro si aggiungono la ricercatrice Valentina C. De Santis e il professor Richard Toye della University of Exeter.

Infine, ci sono la nipote del Duce Edda Negri Mussolini e Carlo Alberto Biggini, nipote di Carlo Alberto Biggini, Ministro dell’Educazione della Repubblica Sociale Italiana.