Resident Evil è un film horror del 2026, diretto da Zach Cregger, con una scheda dedicata nello store di Prime Video. La durata è di circa 94 minuti. Austin Abrams interpreta Bryan, un corriere medico che accetta una consegna urgente e si ritrova coinvolto nell’epidemia di Raccoon City. L’accesso attraverso lo store segue le condizioni di noleggio o acquisto del territorio.

Il film propone una nuova storia ambientata nell’universo dei videogiochi Capcom. Il protagonista è un civile senza addestramento, costretto a imparare rapidamente come difendersi. L’obiettivo iniziale resta semplice: completare il lavoro e tornare a casa. Il percorso, però, diventa una successione di pericoli che modifica il significato della consegna e mette in discussione ogni possibilità di salvezza.

Regia, produzione e protagonisti del film Resident Evil

Zach Cregger dirige e firma la sceneggiatura insieme a Shay Hatten. La produzione coinvolge Constantin Film, Vertigo Entertainment, PlayStation Productions e Columbia Pictures. Tra i produttori figurano Robert Kulzer, Roy Lee, Miri Yoon, Victor Hadida, Carter Swan e Asad Qizilbash, oltre a Cregger. La fotografia è di Dariusz Wolski e il montaggio di Joe Murphy.

Austin Abrams interpreta Bryan, attraverso il quale il pubblico scopre progressivamente le conseguenze del contagio. Paul Walter Hauser è Paul, mentre Kali Reis interpreta Maxine. Zach Cherry è Carl. I personaggi collegati alla Umbrella conoscono informazioni che Bryan ignora e introducono il legame tra la consegna, la ricerca scientifica e la catastrofe.

Dove è girato Resident Evil

Le riprese sono state realizzate principalmente a Praga, nella Repubblica Ceca, tra ottobre 2025 e gennaio 2026. La società locale Stillking Films ha seguito la lavorazione sul territorio. Gli ambienti cechi ricreano la geografia americana della storia, che conduce il protagonista lungo strade innevate e fino all’ospedale di Raccoon City.

La distinzione tra luoghi delle riprese e ambientazione è essenziale: Raccoon City è una città immaginaria dell’universo narrativo di Resident Evil. La costruzione del percorso mette in comunicazione esterni isolati, passaggi chiusi e spazi sanitari trasformati dall’epidemia. L’avanzamento verso una destinazione precisa rende ogni ostacolo parte di una corsa contro il tempo.

Trama di Resident Evil

Bryan sta terminando il proprio turno quando gli viene offerto un incarico aggiuntivo. Deve trasportare un pacco urgente al Raccoon City General Hospital. Accetta e parte lungo un itinerario reso difficile dalla neve. Le comunicazioni con la fidanzata Michelle si interrompono mentre gli incontri sulla strada assumono un carattere sempre più minaccioso.

Un primo incidente introduce il contagio che sta sconvolgendo la zona. Persone apparentemente ferite diventano aggressori e i tentativi di chiedere aiuto peggiorano la situazione. Bryan deve difendersi con mezzi limitati, conservare le munizioni e trovare percorsi alternativi. La sua inesperienza produce errori che aggiungono nuovi problemi a quelli già presenti.

Durante il viaggio, un incontro con persone legate alla Umbrella Corporation chiarisce l’importanza del contenuto trasportato: il materiale serve a sviluppare una cura per l’infezione. La consegna non riguarda quindi soltanto un singolo paziente. Raggiungere il laboratorio potrebbe permettere ai ricercatori di completare il trattamento e affidarlo alle forze impegnate nell’emergenza.

Il percorso espone Bryan a creature sempre più mutate e a una massa mostruosa che lo insegue. In un passaggio bloccato incontra una bambina infetta e viene morso. La ferita introduce una minaccia interna che accompagna la fuga: il protagonista continua a cercare l’ospedale mentre la propria condizione peggiora. Il messaggio registrato per Michelle diventa il tentativo di lasciare una testimonianza personale nel caos.

Come finisce Resident Evil: il finale spiegato

Bryan raggiunge il laboratorio e consegna il materiale. Gli scienziati iniziano a preparare la cura, ma l’infezione prende il sopravvento prima che possano somministrargliela. Il corpo del corriere sviluppa appendici mostruose che attaccano e assorbono i ricercatori. Il protagonista perde progressivamente il controllo, fino alla completa trasformazione.

Nello scontro con l’ultimo scienziato, la siringa contenente la cura precipita dall’edificio. Il finale mostra Bryan ormai mutato davanti agli elicotteri della Guardia Nazionale in avvicinamento. La consegna è stata completata, ma il corriere non riesce a salvarsi come persona: diventa parte dell’orrore dal quale aveva cercato di fuggire. Il trattamento cade nel vuoto e la sua sorte materiale non viene mostrata dopo l’impatto.

Cast di Resident Evil