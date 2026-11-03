Lunedì 2 novembre, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nella trasmissione, guidata da Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste, non sono mancate le tensioni.

Grande Fratello Vip 2 novembre, il biglietto-gate

Ampio spazio, in apertura del GF Vip del 2 novembre, lo ha avuto Alex Belli. L’attore, infatti, negli scorsi giorni ha deciso di stabilirsi nella zona piscina, isolandosi dal resto del gruppo. Una mossa che La Rosa giudica strategica, sottolineando come l’isolamento sia sempre molto efficace come dinamica nei reality. Fra Belli e La Rosa è partito lo scontro: la prima ha definito il secondo un “pallone gonfiato”, mentre il secondo non ha perso l’occasione per sostenere che la donna si sia montata la testa dopo la nomina a prima finalista. Nella puntata si è parlato del mancato confronto fra Alex Belli e Andreas Muller. Quest’ultimo è stato criticato da Lucarelli, che sostiene che l’ex ballerino stia affrontando l’avventura con il freno a mano tirato, giudicandolo “tanto nascosto dietro a Marina che è la tua baila“.

Al Grande Fratello Vip del 2 novembre si è parlato della crisi di Valeria Marini, che ha rivolto diversi appelli al pubblico affinché la eliminassero. La situazione è peggiorata nel momento in cui Belli ha mostrato un bigliettino, che a suo dire avrebbe scritto Marini per affermare di essere gelosa di Federica Morello. La showgirl sarda ha negato di aver scritto tale messaggio e, infuriata, ha intimato all’attore di non rivolgerle mai più la parola.

Eliminato Jonathan

Il Grande Fratello Vip del 2 novembre è proseguito con l’esito del televoto. Il pubblico a casa ha deciso che a dover abbandonare definitivamente la Casa è l’esperto di moda Jonathan Kashanian, che ha ottenuto appena il 6,44% delle preferenze. La più votata è risultata essere Piera con il 38,59%, seguita da Alex al 16,53%, Carmen al 14,28%, Varsi al 14% e Marini al 10,16%. Jonathan, dopo aver saputo il verdetto, ha deciso di rivolgere un particolare saluto a La Rosa: “Spero nella vita di non incontrare mai più una persona come te“.

Nella puntata, poi, Alex Belli ha ricevuto la visita della moglie Delia. Quest’ultima non ha perso l’occasione per rimproverare Marina, accusata di aver detto “parole offensive” e di aver trattato una persona “come se fosse un cane”. Prima Piera poi Alessandro hanno ricevuto la visita e il sostegno di Donatella, mamma di Roncaccia, che ha esortato i due a viversi in pieno la loro relazione, senza dare peso al giudizio degli altri.

Grande Fratello Vip 2 novembre, le nomination

La puntata del 2 novembre del GF Vip è giunta al termine con le nomination. I concorrenti all’interno della Casa hanno scelto di mandare al televoto Valeria Marini, Alex Belli, Andreas Muller e Giulia Provvedi. Il meno votato, nel prossimo appuntamento, dovrà abbandonare per sempre il format.