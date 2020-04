Un guaio di sorella Rai Premium

Rai Premium propone questa sera il film tv dal titolo Un guaio di sorella. L’appuntamento è alle 14:00 con la pellicola di produzione tedesca che è una vera e propria commedia romantica .

Un guaio di sorella – cast, regia, riprese, attori, location

Gli attori che recitano sono Alwara Höfels, Sophie Schütt (Il richiamo del cuore), Thure Riefenstein, Janek Rieke, Hildegard Krekel, Kai Maertens, Sinje Irslinger e David Tanzer. La regia è di Olaf Kreinsen.

Il titolo originale del film è “Schwestern” che è stato poi tradotto in inglese in “Sisters in Strife“. La durata è di 89 minuti, la produzione del film per la tv è del 2014.

Tutte le riprese sono state realizzate in Germania tra la provincia tedesca e la città di Dusseldorf.

Un guaio di sorella – trama del film in onda su Rai Premium

Protagoniste della storia sono le sorelle Mika (Sophie Schütt) e Clara. Il carattere delle due donne è completamente diverso. Fin dall’infanzia hanno avuto modi di pensare e di vivere la propria vita quasi all’opposto l’una dall’altra. Clara ha scelto di rimanere in campagna e di continuare a prendersi cura della fattoria di famiglia dove è nata e cresciuta insieme alla sorella.

Mika invece fin da piccola ha avuto un grandissimo amore per la pittura e appena diventata maggiorenne si è trasferita a Dusseldorf per inseguire il proprio sogno di diventare una pittrice affermata.

Le sorelle non si vedono da parecchio tempo e Mika non sa che Clara è in bancarotta. La fattoria di famiglia infatti è ferma da tempo, non produce profitti e non ci sono fondi economici sufficienti per poter fare l’investimento necessario che porti ad una ripresa.

Mika si è sempre disinteressata della fattoria di famiglia e, per prenderne le distanze quando se ne è andata a Dusseldorf, ha cambiato persino nome.

Quando Clara raggiunge il massimo della disperazione, decide che è il momento di invitare la sorella nella fattoria per qualche giorno.

La situazione di Clara è ancora più difficile in quanto la mamma è malata ed è soltanto lei a prendersene cura.

Il finale del film

L’invito che aveva fatto Clara a Mika viene disatteso. Al contrario è Mika a chiedere alla sorella di andarla a trovare per qualche giorno in città.

Quando le due sorelle si ritrovano il loro rapporto cambia profondamente. Essere costrette a convivere per un determinato periodo fa scoppiare le contraddizioni che risalgono al passato e non sono mai state affrontate da ambedue.

Clara però con il trascorrere dei giorni si rende conto che la vita di città non è adatta a lei. Dopo aver tentato un approccio differente con la sorella, la giovane donna di provincia non riesce a stare lontana dalla fattoria. Desidera soltanto tornarvi anche perché si è innamorata di un commerciante locale di verdura e il suo pensiero è sempre rivolto all’azienda ed a quanto vi accade.

Comincia così per Clara una vera e propria corsa contro il tempo per cercare di trovare i soldi necessari e salvare la fattoria dalla bancarotta.

Questa volta però non sarà sola. Accanto a lei troverà un aiuto inaspettato che le darà il coraggio per continuare una strada sicuramente difficile. Ma è il suo destino e lei non vuole assolutamente cambiarlo.