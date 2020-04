Il gioco dell'amore film Tv8

Il film proposto da Tv8 ha per titolo Il gioco dell’amore. La pellicola è di genere sentimentale, ha la durata di un’ora e 30 minuti ed è realizzata appositamente per il piccolo schermo.

La produzione è statunitense ed il film è stato trasmesso precedentemente sempre ed esclusivamente da Tv8.

Il gioco dell’amore film – regia, protagonisti, dove è girato

Il regista della pellicola è Ernie Barbarash. La sceneggiatura è scritta da Nathan Atkins e Michael Stiles. Le musiche sono state invece composto da Stephan Graziano.

I protagonisti sono Early Lindstrom e Ariana Vita interpretati rispettivamente da Jean-Luc Bilodeau e Lindsey Morgan. La produzione è della casa cinematografica Larry Levinson Production.

Le riprese si sono svolte tutte in California. Il budget investito per la realizzazione del film è stato di un milione e mezzo di dollari. Il titolo originale è Casa Vita.

Il gioco dell’amore – trama del film in onda su Tv8

Il protagonista è Early, un giovane agricoltore che vive in un piccolo centro dell’Iowa. Ha sempre nutrito una profondissima passione per il baseball che ha praticato come sport fin da piccolo. Le sue capacità e la sua abilità tecnica si sono congiunte ad una prestanza fisica non indifferente.

Tutte queste qualità vengono un giorno notate dall’allenatore di una squadra importante di Los Angeles. Early sostiene un provino e, con sua grande gioia, viene selezionato. Si trova così costretto a trasferirsi nella principale città della California.

Quando comincia ad allenarsi conosce Beto Vito, un promettente giocatore di origini messicane. Tra i due nasce un’amicizia. E per conoscersi meglio Beto lo invita ad una cena presso il ristorante gestito dalla sua famiglia.

Il finale del film

Nel corso della cena Early ha modo di fare un’altra conoscenza che cambierà tutto il corso della sua vita. Infatti alla fine della cena Beto gli presenta Ariana, la chef del locale. Si tratta di una donna splendida, con un appeal non indifferente, ed una capacità in cucina che conquista tutti i clienti del locale.

Ma per Early Ariana rappresenta un vero e proprio colpo di fulmine. Un amore a prima vista. Decide allora di conoscerla meglio e di conquistarla. E per amore suo riesce a farsi assumere presso lo stesso ristorante con le mansioni di aiuto cuoco.

Il piano progettato da Early alla fine si rivela vincente. Infatti, trascorrendo molte ore insieme ai fornelli, anche Ariana comincia ad apprezzare le qualità di Early. E quando scoprono di essere fatti l’uno per l’altra, Ariana farà di tutto per trasformare in realtà il grande sogno di Early: diventare un giocatore professionista di baseball.

Il gioco dell’amore film – il cast completo

