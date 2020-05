Top Crime, canale 39 del digitale terrestre, trasmette in prima serata alle 21:10 il film dal titolo Delitto sul lago. Si tratta di una pellicola dalle atmosfere a metà strada tra il giallo e il poliziesco della durata di un’ora e mezza.

Il film tv è una produzione francese del 2016 il cui titolo originale è Meurtre au Lac Leman.

Delitto sul lago – cast, attori, regia, dove è girato

La regia è di Jean-Marc Rudnicki e nel cast recitano gli attori Corinne Touzet, Jean-Yves Berteloot (Decisione di cuore), Marc Robert, Marc Samuel, Karine Texier e Stéphan Wojtowicz.

Le riprese si sono svolte nelle seguenti località francesi: Évian-les-Bains, Thonon-les-Bains e Yvoire comune francese nell’alta Savoia. In Svizzera invece i set sono stati allestiti a Losanna e sul Lago Lemano, maggiore lago della Svizzera e dell’Europa occidentale chiamato impropriamente Lago di Ginevra. Si trova al confine franco-svizzero e si estende per il 60% in Svizzera e per il 40% in Francia.

Altre riprese si sono svolte sulle navi della CGN (Compagnia Generale di Navigazione sul Lago Lemano).

La prima visione in Francia è avvenuta su France 3 il 21 maggio 2016.

Delitto sul lago – trama del film in onda su Top Crime

Siamo nella città di Évian. Tre giorni prima dell’inizio di un popolare festival locale, viene trovato il cadavere di un uomo sulle rive del Lago Lemano. Dopo il riconoscimento del corpo, se ne scopre l’identità: si tratta di un uomo d’affari svizzero.

Il caso appare subito come un omicidio e vengono chiamati i poliziotti del comando di Thonon-les-Bains che fanno appello ai servizi della polizia di Losanna.

Si scopre subito che l’uomo è stato annegato dopo aver appesantito il corpo con una scultura che simboleggia una creatura fantastica. Tutto ciò richiama ad una antica leggenda locale. I due poliziotti incaricati delle indagini sono Louis Jolly appartenente alla polizia francese e Sandrine Zermatten, una poliziotta svizzera.

Questo è soltanto il primo di una serie gli omicidi che alla fine fanno pensare a qualcuno animato da un fortissimo sentimento di vendetta. Il mistero si infittisce e molti altri personaggi intervengono per complicare ancora di più una situazione che sembra irrisolvibile.

Il finale del film

Nella parte finale del film, Alice, la fidanzata di un giovane deceduto da 5 anni, sembra essere sparita nel nulla. I due poliziotti cominciano ad interrogare le persone del posto e man mano si scoprono misteri, tradimenti, passioni nascoste che ad un certo punto coinvolgono anche i poliziotti.

Comincia così una corsa contro il tempo per trovare l’assassino e assicurarlo alla giustizia, prima che possa uccidere di nuovo.

La pellicola è consigliata ad un pubblico adulto e la presenza dei minori deve essere sempre accompagnata da una persona adulta.