Questa sera, 22 aprile 2020, alle ore 21.15 su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto. Il programma di approfondimento si concentrerà sulla storia di Emanuela Orlandi, dedicando un focus a questa vicenda in corrispondenza dell’ennesima ingiustificata archiviazione del caso. In collegamento con la Sciarelli, interverrà Pietro – il fratello di Emanuela.

Chi l’ha visto?, 06 maggio 2020, diretta puntata

Inizia il programma. La Sciarelli si collega subito con Pietrasanta (Lucca) dove è scomparso Luca Togni. L’uomo, di 53 anni, si è allontanato da casa da una settimana ormai. Intervengono in collegamento le cugine di Luca, che raccontano che l’uomo è uscito in bicicletta per andare in farmacia – dove si è effettivamente recato – ma non è mai tornato a casa.

Si passa poi a parlare dell’omicidio di Melania Rea. Nelle ultime settimane si è diffusa la notizia che Salvatore Parolisi, il marito di Melania riconosciuto colpevole del suo omicidio, potrà godere di alcuni permessi. Questo gli permetterà di trascorrere circa 45 giorni l’anno fuori dal carcere.