Rosamunde Pilcher La sposa indiana Canale 5

Canale 5 manda in onda nel pomeriggio di oggi il film dal titolo Rosamunde Pilcher la sposa indiana. L’appuntamento è alle 14.45 sulla principale rete Mediaset. Si tratta di una pellicola sentimentale, una vera e propria commedia romantica con ingredienti drammatici. La durata è di un’ora e trenta minuti. Sostituisce il programma Uomini e donne, bloccato a causa dell’emergenza Coronavirus. La produzione è tedesca. La visione è adatta ad un pubblico trasversale che comprende anche i minori.

Il titolo originale è Rosamunde Pilcher: Die versprochene Braut.

Rosamunde Pilcher: La sposa indiana – cast, attori, regia, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del tv-movie La sposa indiana sono: Collien Ulmen-Fernandes, Jochen Schropp, Nele Kiper (70 anni all’improvviso), Denise Zich, Peer Jäger, Jace Desay, Amerjit Deu, Ryder Craig, Javed Khan. La regia è di Dieter Kehler.

Le riprese si sono svolte tutte a Holywell bay un villaggio costiero nel nord della Cornovaglia, Inghilterra, Regno Unito.

Rosamunde Pilcher: La sposa indiana – trama del film in onda su Canale 5

La trama del film La sposa indiana ha come protagonista Andrew Christie. Il giovane dirige l’albergo Dolphin in Cornovaglia. Il locale è sempre stato un punto di riferimento per cerimonie. In particolare per matrimoni. Ma pur essendo specializzato in matrimoni e lune di miele sta vivendo un periodo di profonda crisi a causa della concorrenza delle vacanze a basso costo. Questa concorrenza viene soprattutto dall’estero. La proprietaria cerca in tutti i modi di mettersi alla pari con i conti del passato. Ma la situazione, purtroppo non migliora.

Il finale del film

Dopo che la moglie Nell ha deciso di trasferirsi alle Maldive per lavorare come manager, Andrew è ancora più disperato. Infatti rischia di perdere il suo principale tour operator.

Allora ha un’idea che immediatamente mette in pratica. Per evitare il rischio di chiusura, propone un’alternativa moderna. Rispettando la sua specialità di ospitare cerimonie di nozze, si dedica a matrimoni tradizionali per coppie indiane.

Per rendere credibile la nuova gestione del locale, finge di essere sposato con una donna indiana. E chiude alla giovane Rajani di calarsi nella parte. La ragazza è una studentessa figlia di un banchiere molto importante. Ma è destinata dalla famiglia a un matrimonio combinato. E’ infatti promessa fin da piccola promessa ad un giovane del suo paese.

Una serie di coincidenze metterà in forse tutte le certezze acquisite da parte della giovane e della sua famiglia.