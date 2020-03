Rai 1 trasmette questa sera in prima serata il film dal titolo Ricomincio da noi. L’appuntamento è alle 21:25 sulla prima rete di viale Mazzini. La visione in alta definizione è disponibile al canale 501.

La durata della pellicola è di circa 2 ore. Si tratta di una coproduzione tra Gran Bretagna e Italia datata 2017. Ma soltanto ora arriva in Italia e la trasmette Rai 1.

Ricomincio da noi film – cast, regia, attori, riprese, location

Nel cast del film Ricomincio da noi recitano i seguenti attori: Imelda Staunton (Motel Woodstock), Celia Imrie, Timothy Spall, Joanna Lumley, Indra Ové, David Hayman, Josie Lawrence, John Sessions, Victoria Wicks. La regia è di Richard Loncraine. Il titolo originale è Finding Your Feet, che letteralmente tradotto in italiano significa “cercando il tuo piede“.

Le riprese si sono svolte completamente in Gran Bretagna.

Ricomincio da noi – trama del film in onda su Rai 1

La trama ha come protagonista Sandra (Imelda Staunton), una signora appartenente all’alta società borghese che un giorno scopre il tradimento di suo marito. Da sottolineare che la coppia era sposata da 40 anni. Per un periodo di tempo così lungo il consorte ha intrattenuto una relazione stabile con la sua migliore amica.

La delusione è tale che Sandra decide di abbandonare la casa in cui è vissuta per tanti anni. E trova rifugio a Londra dalla sorella maggiore Bif (Celia Imrie). La donna ha oramai 60 anni, vive da sola in un quartiere di Londra molto popolare perché ha una mentalità che lei definisce alternativa.

Sarà complicato per Sandra abituarsi a una realtà molto differente dalla propria. In effetti la sorella ha l’abitudine di frequentare molti uomini in un contesto al quale lei non era stata abituata. Insomma è uno spirito libero.

Il finale del film

Nella parte finale del film,Sandra comincia a guardare con minore diffidenza la vita condotta dalla sorella. Una sera con molta riluttanza si lascia quasi trascinare in una sala da ballo. Qui Bif prende regolarmente lezioni insieme a molti dei suoi amici. E tra questi ci sono Charlie (Timothy Spall), Jackie (Joanna Lumley) e Ted (David Hayman).

Si tratta di un trio di persone caratterialmente differenti ma animate da un’energia coinvolgente. Alla fine anche Sandra riesce ad inserirsi in un ambiente che solo pochi mesi prima avrebbe platealmente disprezzato. In questa nuova realtà comincia a capire che l’età della pensione non è la fine della vita. Ma potrebbe significare anche l’inizio di una nuova esistenza e soprattutto l’arrivo di un amore inaspettato.

Ed infatti, l’amore si riaffaccia nella sua esistenza con Charlie, un eccentrico restauratore di mobili che vive stabilmente su una barca.

La critica

La critica ha apprezzato del film soprattutto la recitazione di Imelda Staunton. È stata infatti definita l’attrice più versatile e talentuosa di tutta la Gran Bretagna dai produttori e dal regista. In particolare inoltre è stata apprezzata la sua trasformazione da antipatica donna snob, ad una persona generosa e disponibile.