Rai 4 propone questa sera in prima serata il film dal titolo I nuovi vicini. La pellicola è in onda alle 21:20 e fa parte del ciclo cinematografico “Thriller in Europe” dedicato alle più importanti novità del genere presenti nel continente europeo.

Il film è l’opera prima del regista David Farr e contiene scene ad alta densità ansiogena.

I nuovi vicini film – cast, attori, regia, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del film I nuovi vicini sono: Clémence Poésy, David Morrissey (Britannia), Stephen Campbell Moore, Laura Birn, Jonathan Harden, Grace Calder, Tuyen Do, Christos Lawton. La regia è di David Farr.

La durata è di un’ora e 30 minuti, la produzione è della Gran Bretagna. Il titolo originale è The Ones Below. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti. Qui infatti si svolge la vicenda raccontata.

La pellicola è stata presentata al Festival Internazionale del Cinema di Berlino con un buon riscontro di pubblico.

I nuovi vicini – trama del film in onda su Rai 4

La trama ha come protagonista una coppia di coniugi, Kate e Justine. Sposati da 10 anni, finalmente sono in attesa del loro primo figlio. L’appartamento sotto la loro casa, che da tempo non era abitato da nessuno, viene affittato da Jon e Theresa. Sono due giovani coniugi che, a loro volta, aspettano il primogenito.

Le due coppie finiscono per conoscersi e una sera celebrano la loro amicizia con una cena. Immediatamente tra i quattro componenti delle rispettive coppie cominciano a sorgere alcune invidie e gelosie.

Durante la cena Theresa comincia a fare uso di vino in quantità eccessiva. Poi fa intendere di non sentirsi bene ed esprime il desiderio di ritornare a casa. Kate la accompagna alla porta. Ma nell’ingresso la lampadina è fulminata. Nel buio Theresa inciampa e perde il bambino a causa del trauma.

Justin e Kate si sentono responsabili di quanto è accaduto. E Theresa non accetta le loro scuse. Al contrario inveisce contro Kate gridando di non meritare di attendere un bambino.

Alla fine Jon e Theresa vanno via. Kate dà alla luce Billy. Quando la coppia torna a casa nota che Jon e Theresa sono tornati. I due chiedono scusa per le offese recate e ricominciano a frequentarsi. È tale l’intimità che si crea tra di loro che Theresa diventa la baby-sitter di Billy.

Il finale del film

Le scene ad alto tasso di adrenalina si trovano nella seconda parte. Presto Kate comincia ad avere dei sospetti su Theresa e così inizia a spiarla. Nota che l’amica tratta Billy come fosse suo figlio. Addirittura spesso lo conduce nella cameretta che aveva allestito per il bambino che portava in grembo.

Kate chiede allora al marito di cambiare casa. Purtroppo c’è un impedimento e Kate è costretta a rimanere a casa con i vicini che oramai teme moltissimo.

Un omicidio inatteso sconvolge la vita delle coppie. Il finale sarà purtroppo drammatico.