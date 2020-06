Nuova puntata di Che ci faccio qui che fa conoscere al pubblico l’azienda Ri-Generation. L’appuntamento è alle 20.30 su Rai 3. Al timone Domenico Iannacone che propone oggi un’altra storia edificante di riciclo di elettrodomestici usati.

Che ci faccio qui Ri-Generation con Domenico Iannacone

Iannacone nella puntata di oggi presenta la storia di un’azienda, la Ri-Generation che ha deciso di andare controcorrente. Ha scelto la strada di un processo industriale basato sul riciclo di elettrodomestici destinati alla distruzione.

La puntata parte da un presupposto: Iannacone ricorda che ci sono moltissimi oggetti che vengono dismessi e distrutti ogni giorno. Magari hanno un guasto riparabile ma sono sacrificati sull’altare di un consumismo di massa esasperato.

Moltissimi oggetti di uso casalingo e non, potrebbero essere riparati per durare più a lungo. È possibile opporsi all’obsolescenza programmata dei prodotti, in modo da attuare un’economia etica e rispettosa dell’ambiente?

La risposta, o meglio una delle risposte, la fornisce il conduttore nella puntata odierna presentando l’azienda Ri-Generation.

Iannacone e l’azienda di riciclo

A Vinovo, nei pressi della città di Torino,esiste la Ri-Generation con i suoi 15 dipendenti, in gran parte espulsi dal mondo del lavoro e reinseriti in nuove attività.

La fabbrica recupera lavatrici, lavastoviglie e frigoriferi riparandoli e rimettendoli in commercio. Un esempio virtuoso di economia circolare. L’obiettivo è iniziare a pensare alla nascita di una nuova società di consumatori consapevoli che hanno a cuore il destino degli uomini e del pianeta.

Questa puntata, dal titolo Io ti salverò, è anche il racconto di uno storico editore che ha cambiato le regole di un mercato fondato sul profitto per liberare i libri e renderli fruibili a tutti.

Il Signor Mille lire

Un altro personaggio incontrato da Iannacone è Marcello Baraghini, classe 1943, editore italiano, fondatore della casa editrice Stampa Alternativa e attivista per i diritti civili.

Baraghini è stato l’ideatore nel 1989 della collana di libri Millelire che hanno rivoluzionato il mercato editoriale. Si presentano come opuscoli con una veste scarna e priva di orpelli, al prezzo di 1000 lire. Oggi circa 0,52 euro. Il successo editoriale è enorme: nel solo decennio novanta vengono vendute 20 milioni di copie.

Una battaglia, la sua, che ancora sta continuando oggi.

Nel 2018 Baraghini ha narrato gli inizi della propria vicenda di editore nell’opuscolo autobiografico Manuale per diventare editore all’incontrario

Due storie, due mondi apparentemente lontani, che però guardano nella stessa direzione: cambiare le regole del mercato per salvare gli oggetti e le idee.

Che ci faccio qui è prodotto da Hangar TV di Gregorio Paolini