Tv8 propone nel daytime pomeridiano di oggi il film tv La madre sbagliata. L’appuntamento è alle 14.15 sul canale 8 del digitale terrestre e sul canale 508 per la fruizione in HD.

La pellicola ha una durata di un’ora e 30 minuti, è di genere thriller con scene ad alto tasso adrenalinico. Per questo motivo e per la delicatezza degli argomenti trattati, se ne sconsiglia la visione ad un pubblico di minori e di persone particolarmente fragili.

La madre sbagliata è una produzione statunitense la cui ultima messa in onda su Tv8 risale allo scorso 15 ottobre 2019.

La madre sbagliata – cast, attori, regia, riprese, location

Nel cast del tv-movie La madre sbagliata recitano gli attori: Vanessa Marcil (Prigionieri in Paradiso), Brooke Nevin, Stephen Snedden, Elizabeth Bond, Arden Richardson, Cooper Dodson, Caryn West, Mykel Shannon Jenkins. La regia è di Craig Goldstein.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare a Los Angeles in California. Il tv-movie è stato realizzato dalla Cartel Pictures.

La madre sbagliata – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonisti due coniugi Kaylene (Vanessa Marcil) e Drew (Stephen Snedden). I due coniugi da molti anni stavano tentando di avere un figlio senza riuscirci. Successivamente hanno deciso di rivolgersi ad una clinica per la fecondazione in vitro. Fortunatamente il concepimento è avvenuto già al primo tentativo.

Kaylene è rimasta incinta di due gemelli che vengono alla luce dopo 9 mesi. I nomi che vengono rispettivamente loro assegnati sono Zoey (Arden Richardson) e Toby (Cooper Dodson). Naturalmente la felicità della coppia è incontenibile. E così inizia finalmente la loro vita a quattro.

Trascorrono gli anni, e nel frattempo i bimbi sono cresciuti. Un giorno Kaylene, in bicicletta, viene investita da una auto. Le sue condizioni non sono gravi ma ha bisogno di un ricovero ospedaliero anche abbastanza lungo. Mentre si trova nel nosocomio di Los Angeles, conosce l’infermiera che deve prendersi cura di lei. Si tratta di Vanessa (Brooke Nevin).

Vanessa è una professionista molto esperta e nel periodo in cui Kaylene rimane in ospedale cerca di fare buona impressione su di lei. Quando sta per abbandonare l’ospedale e tornare a casa, Vanessa riferisce a Kaylene che il suo contratto come infermiera sta per scadere perché era a tempo determinato. Vanessa fa capire che, ove mai avessero dei problemi nel trovare una baby-sitter per i bambini, lei sarebbe disposta a trasferirsi a casa loro.

Il finale del film

Nella parte finale del film sono concentrati tutti i più drammatici colpi di scena. Kaylene comincia ad accorgersi che nel comportamento dell’ex infermiera, molti atteggiamenti sono particolari. In effetti Vanessa nasconde un segreto che ancora nessuno conosce. É lei la giovane donna che ha donato gli ovuli a Kaylene per poter diventare madre.

Adesso è pronta a tutto pur di riprendersi i suoi bambini. Con questo obiettivo è riuscita ad introdursi in casa di Kaylene e Drew ed ha organizzato un piano per portare via Joey e Toby a quelli che lei non considera i genitori dei bambini.

Il finale è al cardiopalma.