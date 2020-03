Darrow & Darrow La ciambella della verità Rai 2

Rai 2 manda in onda domenica alle 15:30 il film tv dal titolo Darrow & Darrow: La ciambella della verità. Si tratta di una pellicola di genere giallo della durata di un’ora e trenta minuti. Sono presenti anche ingredienti familiari che vertono soprattutto sul conflitto madre – figlia. La visione è allargata ad un pubblico trasversale che comprende anche la presenza di minori.

La produzione è realizzata tra Stati Uniti e Canada. Il film, datato 2017, arriva per la prima volta in Tv. Il titolo originale è Darrow & Darrow.

Darrow & Darrow: La ciambella della verità – cast, regia, attori, riprese, location

Il cast del tv-movie Darrow & Darrow: La ciambella della verità è composto dagli attori: Kimberly Williams-Paisley (Quel lungo viaggio di Natale), Wendie Malick, Tom Cavanagh, Lilah Fitzgerald, Barclay Hope, Brandi Alexander, Antonio Cayonne, Kirby Morrow, Gelsea Mae. La regia è di Peter DeLuise.

Le riprese si sono svolte a Vancouver città canadese, sulla costa Pacifica della provincia canadese della Columbia Britannica. Vancouver è anche un centro molto ambito dai set sia cinematografici che televisivi. Ed infatti gli scorci panoramici rappresentano il valore aggiunto della pellicola.

Darrow & Darrow: La ciambella della verità – trama del film in onda su Rai 2

La trama di Darrow & Darrow ha come protagonista Claire Darrow una giovane avvocato che ha una propria inflessibile deontologia professionale. Infatti lotta sempre per affermare i diritti dei più deboli. E accetta di difendere le cause nelle quali crede fermamente. Anche se questa sua linea non contribuisce a migliorare le sue condizioni economiche. Claire Darrow, infatti, è sempre a corto di soldi. Ma in pace con la sua coscienza.

Sua madre Joanna, però, anche lei avvocato, ha dimostrato, già in passato, di avere un’altra idea sulla professione.Molto differente da quella di Claire.

Per tale contrasto, le due donne sono spesso in disaccordo. E, nel corso di quasi tutta la pellicola, il telespettatore assiste ai loro diverbi. Non sono in sintonia su nulla. Sia per quanto riguarda la vita personale che quella professionale. Proprio per questo motivo una parte della critica ha sottolineato la figura di Joanna come troppo marcata nei suoi comportamenti.

La parte finale del film

Nella parte finale del film si moltiplicano i contrasti tra le due donne anche sul modo migliore di educare la figlia di Claire, la giovanissima Louise. Joanna rimprovera la figlia di non essere una madre presente nella vita di Louise.

Tra un dissidio e l’altro Claire si ritrova a difendere il proprietario di un negozio di ciambelle, accusato di rapina a una gioielleria. Si tratta di un caso estremamente delicato sul quale le due protagoniste si trovano ancora una volta in contrasto. Claire è convinta dell’innocenza dell’accusato. E si lancia nella sua difesa.