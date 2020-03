I misteri di Emma Fielding Il sito perduto Rai 2

Ha per titolo I misteri di Emma Fielding: Il sito perduto, il film tv proposto da Rai 2 nel daytime pomeridiano. L’orario è fissato alle 16:55. Per la fruizione in alta definizione è disponibile il canale al numero 502.

La pellicola è di genere giallo con incursioni nel misterioso mondo dell’archeologia. La produzione è americana ed è datata 2017. Il film arriva in prima visione italiana. È stato trasmesso il 17 giugno 2019 sull’emittente RSI La1, la principale rete Svizzera in lingua italiana. La durata è di 2 ore.

I misteri di Emma Fielding: Il sito perduto – cast, regia, attori, riprese, location

Nel cast del tv-movie I misteri di Emma Fielding: Il sito perduto recitano gli attori: Courtney Thorne-Smith, James Tupper (Big Lilttle Lies), Martin Cummins, Adam DiMarco, Tess Atkins, P. Lynn Johnson, Andrew Kavadas, Jessica Heafey. La regia è di Douglas Barr.

Le riprese si sono svolte in parte a Sydney in Australia e in parte in Canada. Il titolo originale è Site Unseen: An Emma Fielding Mystery.

I misteri di Emma Fielding: Il sito perduto – trama del film in onda su Rai 2

La trama ha come protagonista Emma Fielding, una archeologa molto nota ed importante nel suo settore. Nel corso della sua carriera è riuscita a portare alla luce molti reperti del passato. In particolare ama il suo lavoro ed è molto motivata.

Nel momento in cui inizia la storia raccontata Emma Fielding sta cercando riportare alla luce le prove che nel Maine c’è stato un insediamento risalente al XVII secolo. Questo insediamento sarebbe precedente ancora a quello di Jamestown. In particolare Jamestown si trova nella colonia della Virginia ed è stato il primo insediamento inglese stabile in America.

Tutti gli studiosi si sono sempre interessati a Jamestown perché è uno dei tanti siti archeologici più significativi scoperti recentemente. La teoria del Maine è stata proposta anni addietro dal padre. È stato lui per la prima volta ad ipotizzare che ci fosse una colonia li stabilità.

Emma Fielding una notte, mentre fa dei rilievi nella zona interessata, incontra un signore che sembra trovarsi lì per caso. Tra i due sorge una discussione che però viene interrotta poco dopo e che sembra apparentemente senza conseguenze.

Il giorno dopo però l’uomo viene trovato morto e sepolto proprio nel luogo dello scavo. Questa notizia sconvolge Emma Fielding che non riesce a capire le motivazioni di un delitto così efferato.

Il finale del film

Nella parte finale del film Emma Fielding deve cercare di risolvere il mistero di questa morte. Naturalmente sul posto arrivano gli investigatori. Ma sarà lei, insieme ai suoi studenti che l’hanno aiutata negli scavi, a trovare la chiave dell’omicidio. E naturalmente a portare alla luce l’assassino.

Si tratta di un omicidio completamente inaspettato che affonda le radici in un tesoro nascosto.