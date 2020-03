Le indagini di Ruby Hering Testimone silenzioso Rai 2

Rai 2 trasmette nel pomeriggio di oggi domenica 22 marzo il film dal titolo Testimone silenzioso che fa parte del ciclo Le indagini di Ruby Hering. L’appuntamento è alle 14:00 sulla seconda rete di viale Mazzini e al numero 502 per la fruizione in HD.

La pellicola ha la durata di un’ora e 30 minuti e arriva in prima visione in chiaro sulla seconda rete. La produzione è statunitense ed è datata 2019. Il genere è giallo con molti elementi polizieschi.

Le indagini di Ruby Hering: Testimone silenzioso – cast, regia, attori, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del tv-movie Testimone silenzioso sono: Taylor Cole (Piccole Donne), Stephen Huszar, Alyson Walker, Stellina Rusich, Jovanna Burke, Lauren Bradley, Jaime M. Callica, Stephi Chin-Salvo. La regia è di Paul Ziller.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti.

Le indagini di Ruby Hering: Testimone silenzioso – trama del film in onda su Rai 2

La trama ha come protagonista la giornalista Ruby Hering, titolare di una rubrica per il canale Channel 57 News. La reporter è molto nota per i suoi servizi. E, nel momento in cui inizia la storia, si sta occupando di un popolare tipo di braccialetti con la capacità di rivelare il battito cardiaco.

Intanto la sorella di Ruby, Charlotte, sta preparando il suo matrimonio. Tutta la famiglia si ritrova allora in un lussuoso albergo dove Charlotte dovrà sposarsi e dove si stanno svolgendo i preparativi della cerimonia religiosa.

La famiglia di Ruby è composta oltre che dalla sorella Charlotte e dal futuro marito Kevin, dalla madre Bonnie e dal padre John. In particolare il papà di Ruby è stato un detective molto noto per la sua capacità di scovare i colpevoli anche nei casi più difficili di cronaca nera.

Nell’hotel dove si sono ritrovati, la signora Bonnie Hering, incontra un’amica che non vedeva da molti anni. La signora, il cui nome è Sugar, è nell’albergo insieme al marito. I due sono presenti perché si sta svolgendo una importante riunione tra I pasticceri più importanti della zona.

La famiglia Hering trascorre la serata con Sugar e con il marito.

Il finale del film

Nella parte finale del film la vita di Ruby sarà completamente stravolta. Infatti il giorno successivo al suo arrivo la signora Sugar viene trovata cadavere insieme alla sua assistente. Le due donne si trovavano riverse in un fiumicello nei pressi dell’albergo in cui dimoravano.

Naturalmente viene chiamata la polizia e il caso è affidato ad un detective della squadra omicidi Jake Killian.

Ruby inizia a studiare questo terribile caso di cronaca nera proprio insieme al giovane poliziotto. Sì appassiona talmente a questa professione che decide di diventare una giornalista investigativa. Inizia così la sua nuova carriera. E naturalmente Le indagini di Ruby Hering iniziano ad avere grande successo sui canali televisivi americani.

Il finale naturalmente porta alla scoperta l’assassino e il merito sarà soltanto di Ruby.