Rosamunde Pilcher Le onde del passato La5

La5 propone in prima serata film tv dal titolo Le onde del passato che fa parte del ciclo Rosamunde Pilcher. La Pilcher è una scrittrice britannica autrice di romanzi sentimentali e romantici, ambientati prevalentemente nelle isole britanniche.

L’appuntamento è alle 21:10 sul canale 30 del digitale terrestre free di Mediaset. Si tratta di una produzione tedesca di genere drammatico della durata di un’ora e 30 minuti. Il film è stato già riproposto in passato sempre dall’emittente La5.

Rosamunde Pilcher: Le onde del passato – cast, regia, attori, riprese, location

Nel cast del tv-movie Rosamunde Pilcher: Le onde del passato recitano gli attori: Muriel Baumeister, Uschi Glas (Rosamunde Pilcher: Inaspettato come il destino), Max Urlacher, Ralf Lindermann, Gabriel Raab, William Thomas, Anna Julia Kapfelsperger, Greg Orvis. La regia è di Heidi Kranz.

Le riprese si sono svolte nella città di Newquay una città sulla costa settentrionale della Cornovaglia nel sud-ovest dell’Inghilterra. Il titolo originale è Rosamunde Pilcher: Schlangen im Paradies.

Rosamunde Pilcher: Le onde del passato – trama del film in onda su La5

La trama ha come protagonista l’avvocato Philip Burlington che ha comprato recentemente uno zoo in una cittadina della Cornovaglia. La persona dalla quale il legale ha comprato lo zoo è Simon Shepherd, un veterinario che finalmente è soddisfatto per aver venduto lo zoo ad una persona responsabile.

Inoltre è rassicurato dal fatto che a prendersene cura sarà ancora un medico. Si tratta di Alex Reading. Ma il dottor Shepard avrà una brutta sorpresa quando scopre che Alex Reading è in effetti una donna. La dottoressa è un’ottima zoologa rientrata in Cornovaglia dopo aver vissuto molti anni all’estero.

Qui si è specializzata ed ha avuto delle esperienze molto importanti. Alex, ovvero Alessandra è felice di potersi prendere cura dello zoo e sta già preparando un minuzioso piano per rilanciarne l’importanza all’interno della zona.

Il finale del film

Nella parte finale del film c’è un altro colpo di scena. Infatti Alex scopre che ad ingaggiarla nel ruolo di medico per lo zoo, è stato l’avvocato Simon Shepherd, ovvero il suo ex fidanzato che è stato anche il grande amore della sua vita.

L’obiettivo del dottor Simon Shepherd è di riconquistare Alex. E soprattutto di rimediare ai grandi errori commessi in passato quando i due erano insieme e sembravano avviati ad un futuro di coppia. Ad aiutare Simon in questo compito sarà la madre di Alex che ha sempre avuto per lui una considerazione molto elevata.

Intanto però la madre di Alex nasconde un segreto che verrà lentamente a galla. Da sottolineare inoltre il ruolo importante che avrà, nello svolgimento degli eventi, il fratello del veterinario Simon Shepherd. L’uomo infatti, di nome Brian, recita la parte del malvagio e farà di tutto per ostacolare i piani del fratello.