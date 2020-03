Killer di matrimoni Tv8

Tv8 propone oggi nel daytime pomeridiano il film dal titolo Killer di matrimoni. L’appuntamento è alle 14:30 sul canale 8 del digitale terrestre o al numero 508 per la fruizione in alta definizione. La pellicola arriva in prima visione televisiva.

Il genere è thriller con forti ingredienti erotici che diventano una vera e propria ossessione. La produzione è statunitense ed è datata 2019. La durata è di un’ora e 30 minuti. La prima volta che il film tv è andato in onda negli Stati Uniti era il 25 aprile 2019.

Killer di matrimoni – cast, regia, riprese, location

Nel cast del tv-movie Killer di matrimoni recitano gli attori: Jason London, Kristen Renton (Incubo biondo), Jaiden Kaine, Rey Hernandez, Barbie Castro, Joseph Velez, Taylor Castro, Tom Hillmann, Stacey Steele. La regia è di Bernard Salzmann.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti. Le musiche sono state scritte da Michelle Marie Martinez.

Killer di matrimoni – trama del film in onda su Tv8

I protagonisti sono due coniugi Robert (Jason London) e Morgan (Barbie Castro). I due sono sposati da circa 20 anni. La loro posizione economica e sociale è davvero invidiabile. Innanzitutto hanno una figlia adolescente Abbey (Taylor Castro). Vivono in una casa grande e munita di tutti i comfort. Ambedue hanno una carriera professionale prestigiosa e ben avviata.

Dispongono di una posizione sociale gratificante e grazie alla loro disponibilità economica possono concedersi ogni tipo di svago, comprese belle macchine.

Insomma hanno lavorato tanti anni per raggiungere questo stato, ma ad un certo punto si accorgono che manca qualcosa nel loro equilibrio. Il loro rapporto d’amore è scaduto di intensità. Insomma non hanno più una vita sessuale, non si sa se per noia o per altri motivi. Ed è proprio quanto i due coniugi vogliono scoprire decidendo di iscriversi ad un club privato per incontrare altri partner con cui dividere la vita di coppia.

Qui si imbattono molto presto in Isabelle, una giovane donna di grande fascino, dal fisico statuario. Non sanno però che è una grande manipolatrice che dedica tutta la sua vita alla ricerca di coppie sposate per le quali nutre una fortissima attrazione.

Il finale del film

La parte finale del film si rivela molto pericolosa per Robert e Morgan. Intanto i due coniugi iniziano un rapporto a tre con Isabelle. Ma ad un certo punto si rendono conto che la donna sta invadendo troppo le loro vite. Decidono così di sparire momentaneamente dal club.

Infatti vogliono intraprendere un viaggio insieme per capire se c’è possibilità di riprendere una vita sessuale gratificante.

Questa vacanza forzata metterà alla prova il loro matrimonio. Ma, e questo è il pericolo peggiore, minaccia i due coniugi. Infatti Robert e Morgan rischiano di perdere tutto il benessere per il quale hanno lavorato anni. E come se non bastasse si trovano anche a dover lottare contro un pericolo sconosciuto che mette a repentaglio le proprie vite.