Amore sull'onda Rai 2

Amore sull’onda è il titolo del tv-movie che Rai 2 propone nel daytime pomeridiano di oggi. L’appuntamento è alle 14:55 sulla seconda rete e sul canale 502 per la fruizione in HD.

Il film tv di genere sentimentale, ha la durata di un’ora e 30 minuti, è una produzione americana del 2017. Arriva però in prima visione italiana soltanto oggi.

La prima volta che è andato in onda negli Stati Uniti era il 29 luglio 2017.

Amore sull’onda – cast, attori, regia, riprese

Nel cast del tv-movie Amore sull’onda recitano gli attori: Amanda Righetti, Peter Porte, Reagan Shumate, Luke Loveless, Alex Sgambati, Kj Smith, Lindsay Ayliffe, Thomas Johnson Jr. La regia è di Steven R. Monroe.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti, in particolare a Savannah comune americano e capoluogo della Contea di Chatham nello Stato della Georgia.

Il titolo originale è Love at the Shore.

Amore sull’onda – trama del film in onda su Rai 2

La trama ha come protagonista Jenna Thompson, una madre single che è anche scrittrice di successo. Ha due figli adolescenti, Nick (Luke Loveless) e Ally (Reagan Shumate), con i quali sta progettando l’annuale vacanza al mare.

Improvvisamente viene chiamata dal suo editore che le impone di concludere il romanzo al quale sta lavorando in sole cinque settimane. Si tratta di un tempo abbastanza limitato anche perché Jenna è in crisi creativa. Decide così di recarsi lo stesso al mare. Ma la sua sarà una vacanza di lavoro.

Arrivati nel luogo dove la Thompson ha affittato l’appartamento per l’estate, incontra molto presto il suo vicino di casa. Si tratta di Lucas McKinnon (Peter Porte). L’uomo è un surfista molto professionale, ma ha un carattere affabile ed elegante. Con il vicino di casa la signora Jenna Thompson condivide un ingresso e un patio.

Il suo comportamento però, che inizialmente sembrava corretto, con l’andar del tempo rivela molte pecche. Lucas infatti ama molto la musica ed è abituato ad andare a letto tardi. Durante la notte alza il volume della musica impedendo così a Jenna Thompson di potersi concentrare sul suo lavoro.

La scrittrice infatti procede molto lentamente nella stesura del romanzo. Attribuisce la colpa di questa sua mancanza di ispirazione alle ore irregolari che il suo vicino di casa le costringe a fare. Insomma non riesce a capire che invece la capacità di andare avanti dipende soltanto da lei.

La parte finale del film

Nella parte finale del film Jenna comincia ad odiare profondamente l’affascinante surfista e sta rovinando non solo la sua vacanza, ma anche le sue capacità di scrittrice. Nella speranza di potersi concentrare maggiormente rimane in casa per molto tempo della giornata. E così ha modo di constatare come Lucas abbia conosciuto i suoi due figli, Nick e Ally, che si comportano con lui in una maniera molto familiare. Dopo un po’ di tempo la scrittrice comincia a considerare il suo vicino di casa sotto un aspetto differente. In questa ritrovata armonia, i due decidono di ritrovarsi una sera a cena da soli.

Iniziano così ad avere un concetto differente l’uno dell’altra. L’happy ending è assicurato, ma tarderà ad arrivare.